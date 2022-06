von Sigrid Schneider

Im Pfarrheim in Görwihl herrscht am Samstagvormittag gegen 11 Uhr reges Treiben – die Türen stehen weit offen, Menschen gehen von Raum zu Raum und entdecken begeistert ausgefallene und exklusive Mode hochpreisiger Marken wie Joop, Mark O‘Polo, Windsor oder Nike zu unglaublich niedrigen Preisen – alles um 66 Prozent reduziert.

Bereits vor Beginn des Outlet-Marktes im Görwihler Pfarrheim herrschte am Samstag Hochbetrieb. | Bild: Schneider, Sigrid

Möglich gemacht hat diesen außergewöhnlichen Outlet-Markt das Engagement der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) Kooperation Hotzenwald-Hochrhein, der KjG Görwihl und der KjG Hänner-Oberhof in einem ganz besonderen Projekt gemeinsam mit der Aktion Hoffnung. Aus sechs KjG-lern besteht das Steuerungsteam des Projektes unter der Leitung von Fabian Kübler, KjG Kooperationsleitung Hotzenwald-Hochrhein, und Annabell Albiez, Vorsitzende der KjG Görwihl.

Darum ging es Die engagierten KjG-ler sind mit ihrem Outletmarkt tätig für einen guten Zweck gewesen. Die Überschüsse werden nachhaltigen Sozialprojekten zur Verfügung gestellt. Die KjG Kooperation Hotzenwald-Hochrhein unterstützt damit einerseits die KjG-Arbeit für Kinder im Dekanat Waldshut und die Hilfsorganisation Mybiggestwish Bad Säckingen. Der andere Teil fließt der Aktion Hoffnung zu, die damit unter anderem eine Suppenküche für alte, bedürftige Menschen in Georgien unterstützt.

Am Abend, nachdem um 18 Uhr der Verkauf beendet worden war, konnte das Projekt-Team einen großen Erfolg verzeichnen. “Wir sind vollauf zufrieden mit dem Tagesgeschäft und wir haben einiges dazugelernt“, resümierte Fabian Kübler erfreut.

Und dieser Erfolg hat sich bereits vor Öffnung des Outlet-Marktes abgezeichnet. „Wir sind überglücklich, denn bereits bevor wir um 10 Uhr mit unserem Outlet-Verkauf begonnen haben, waren viele Kunden bei uns und haben die ersten Stücke gekauft – es herrscht eine unglaublich große Nachfrage“, sagt Annabell Albiez bereits am Samstagvormittag. Und das trotz der Sommerhitze an einem Tag, an dem doch viele lieber ins Schwimmbad gingen, sagt sie.

Annabell Albiez, Verena Tröndle und Anthea Molitor freuen sich über den großen Andrang beim Outlet-Markt (von links). Vor allem Sommerkleidung ist am Samstag verkauft worden, sagen sie. | Bild: Schneider, Sigrid

Kleidung der letzten Sommer- und Winterkollektionen, die nicht in den Verkauf gelangt ist hängt hier liebevoll drapiert, immer wieder sorgen die KjG-ler für neue Ware aus den Lagerräumen im Untergeschoss und schließen so die Lücken auf den Verkaufstischen.

Begeistert über das große Engagement der jungen Leute zeigt sich die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Dagmar Keck: „Von sich aus haben sie sich übergreifend – die KjG Kooperation, die KjG Görwihl und die KjG Hänner-Oberhof – zusammengefunden und dieses große Projekt gestemmt. Wir sind so stolz auf alle.“ Auch sie sei hier um sich einen schönen Sommerschal auszusuchen und etwas für ihren Mann, sagt sie.

„Dass unsere jungen Leute so etwas Positives auf die Beine stellen in einer Zeit wo alles nur noch weggeworfen wird ist großartig und wollen das unbedingt unterstützen“, sagt eine Kundin, die gerade ein Sommerhemd für ihren Sohn aussucht.

Freude beim Dienst an der Kasse hatten am Samstag auch Carmen Lauber, Hannes Lauber, Fabian Kübler und Michelle Ilz (von links). | Bild: Schneider, Sigrid

Auf der Bühne im Pfarrsaal standen die Leute an, um in den Umkleide-Kabinen ihre neuen Lieblingsstücke anzuprobieren und sich in den Spiegeln zu betrachten. Helfer der KjG berieten und suchten wenn nötig noch weitere Größen eines bestimmten Stückes heraus. „Es macht so großen Spaß, denn die Leute bringen sehr viel Freude mit, sagte Pierina Mutter von der KjG Görwihl, die den ganzen Tag über für die Kunden da war.

Vergleichbare Projekte mit der Aktion Hoffnung seien bereits in Müllheim und in Freiburg realisiert worden. Deren Organisatoren seien ihnen im Vorfeld mit Rat und Tat zur Seite gestanden, erzählt Fabian Kübler. „Und mit nur sechs Leuten im Steuerungsteam und vielen, vielen Helfern ist uns nun ein großes Projekt gelungen“, resümiert er glücklich. Nach diesem Erfolg am Samstag fühlt sich das Team nun gestärkt für neue Aufgaben – vielleicht etwas Vergleichbares, vielleicht etwas ganz anderes. „Erst einmal ein KjG-internes Projekt, denn für alle Helfer gibt es ein Spanferkel-Essen“, sagt er.