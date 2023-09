Anlässlich des Patronatsfestes der dem heiligen Gregorius geweihten Niederwihler Pfarrkirche und zugleich als Nachklang zum Görwihler Kultursommer gaben Sängerin Andrea Weiss und Gitarrist Wolfgang Daiss passend zum lauen Sommerabend ein Konzert mit swingendem Soul, ausdrucksstarken Balladen und Chansons, Evergreens, fetzigen Jazzstandards und Musicalmelodien.

Wolfgang Daiss hat dieses Mal keine seiner imposanten alten Lauteninstrumente ausgepackt, sondern eine nicht weniger imposante 15-saitige Tapping-Gitarre, die er im Wechsel mit einer herkömmlichen verstärkten Konzertgitarre spielte. Und dieses Wechselspiel hat die Konzertbesucher reihum fasziniert. Bei seinen ausgedehnten improvisierten Vor- und Zwischenspielen nämlich übernahm die linke Hand die Bassbegleitung, während die rechte ein virtuoses Solo hinlegte, um dann, wenn der Gesang einsetzte, nahtlos umzuschwenken zu einer beinahe wie eine ganze Band wirkende Begleitung aus Basslinie der linken und Gitarrenakkorden der rechten Hand.

Dazu beeindruckte Andrea Weiss mit tragender, mühelos ohne Mikrofon auskommender Stimme. Mit tief grundiertem Soultimbre wie etwa beim gleich zu Beginn in die Füße fahrenden swingenden Song „Sunny“, bei der melancholischen Ballade „Cry Me A River“ von Justin Timberlake, bei Miles Davis‘ „All Blues“ oder beim ungewohnt tief angesetzten „Summertime“ aus Gershwins „Porgy and Bess“, das Weiss dann beim zweiten Ansatz in strahlende Höhe emporhob. Dann erwies sich Andrea Weiss aber auch als einfühlsame Chansonsängerin bei der gleichnamigen Titelmusik des im Jahr 1951 herausgekommenen Films „Sous le Ciel de Paris“. Oder auch als fröhliche Musicalinterpretin von „My Favorite Things“ aus „The Sound of Music“, oder als fetzige Jazzstimme etwa in dem Stück „Sweet Georgia Brown“.

Wenn Wolfgang Daiss sich genießerisch in seinen Soli und Improvisationen auslebt, wie in Victor Youngs „Stella By Starlight“, stimmt sie ab und an mit Scat-Einlagen ein, wird mit lautmalerischen Silben zum zusätzlichen Instrument, etwa bei „My Funny Valentine“ aus dem Musical „Babes in Arms“. Weitere Varianten ihres breiten Interpretationsspektrums zeigen die beiden Künstler im aggressiv daherkommenden, mit Schlaggitarre untermalten Titel „Valery“, beim temporeichen „Out Of Nowhere“ von Johnny Green oder beim brasilianischen Jazzsong „Black Orpheus“, den Daiss mit einer imposanten Coda versieht. Als dann das Konzert mit der Zugabe „You‘re The Sunshine Of My Life“ endet, haben auch die Zuhörer an diesem lauen Sommerabend mit Sicherheit ein Stückchen Sonnenschein in ihrem Leben genießen dürfen.