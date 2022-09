von Bernadette André

Gerade rechtzeitig schaffte es die Sonne dann doch noch durch den wolkenverhangenen Himmel: Und so ließ ein farbenprächtiger Umzug, zu dem die „Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl“ eingeladen hatte, Görwihl am Sonntag zu Erntedank erstrahlen.

Pünktlich um 14 Uhr setzte sich der Umzug in der Kaisermatte in Bewegung und führte über den Marktplatz bis hin zur Hotzenwaldhalle. Die Umzugsstrecke säumten viele Zuschauer und sie freuten sich über die vielen Wagen und Fußgruppen. Sie konnten sich schier nicht satt sehen an den mit heimischen Früchten, Gemüse und bunten Blumen liebevoll und mit viel Phantasie gestalteten Wagen.

Eine bunte Vielfalt an Obst und Gemüse hatte die Bäuerin auf dem Wagen der Kolpingfamilie Rotzingen im Angebot. | Bild: Bernadette André

Live und in Farbe konnte man tüchtigen Hausfrauen in einer fahrenden Hotzenwaldküche beim Sauerkrautmachen zuschauen.

Fröhliche Ernte. | Bild: Bernadette André

Für die musikalische Umrahmung sorgten die in schmucken Trachten gekleideten Fußgruppen der Musikvereine. Mit dabei waren die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen, der Musikverein Luttingen, und die Trachtenkapelle Herrischried.

Musik und gute Laune hatte die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen im Gepäck. | Bild: Bernadette André

Auch die Kindergartenkinder aus Görwihl und Umgebung als kleine Gärtner, als Gartenzwerge mit bunt gefüllten Obstkörbchen oder als bunte Blumen verkleidet, liefen fröhlich mit. Mit einem Wagen dabei war auch die Katholische Junge Gemeinde (KJG) Görwihl. Auch die Freiwillige Feuerwehr Engelschwand und die Freiwillige Feuerwehr Schachen marschierten mit.

Diese Apfelernte kann sich sehen lassen. | Bild: Bernadette André

Begonnen hatte das Fest in Görwihl bereits am Morgen mit einem feierlichen Erntedank-Gottesdienst in der Pfarrkirche, bei dem die Erntegaben gesegnet wurden. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst vom Musikverein Heimatklang Hütten. Erntedank sei mehr als Folklore, gab Diakon Günter Kaiser in seiner Predigt zu bedenken. Erntedank heiße auch, verantwortlich zu handeln. Dabei wies er auf die Diskrepanz zwischen den vielen Bedürftigen hin, deren Einkommen kaum zum Einkauf der notwendigen Lebensmittel reiche, und den elf Millionen Tonnen Lebensmittel, die allein in Deutschland jedes Jahr im Müll landen würden.

Beim Erntedankgottesdienst erinnerte Diakon Günter Kaiser daran, dass nicht jeder genug zum Leben hat. In der Görwihler Kirche werden Lebensmittelspenden wie Nudeln oder Konserven für den Tafelladen in Waldshut gesammelt. | Bild: Bernadette André

Um hier zu helfen, werden in Görwihl mit der Erntedankaktion: „Gebt ihr ihnen zu essen“, in der Kirche bis zum Donnerstag haltbare Lebensmittel wie Nudeln oder Konserven zugunsten des Tafelladens Waldshut gesammelt.

Zum gut besuchten Frühschoppen in der festlich geschmückten Hotzenwaldhalle spielte die Trachtenkapelle aus Herrischried auf. Nach dem Festumzug sorgten zum gelungenen Ausklang des Festtages der Musikverein Luttingen sowie die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen für ausgelassene Stimmung in der Hotzenwaldhalle. Dort konnten es sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen sowie anderen Leckereien gut gehen lassen.

Weitere Bilder vom Erntedankfest in Görwihl finden Sie hier:

Görwihl Bilder vom Erntedankumzug in Görwihl Das könnte Sie auch interessieren