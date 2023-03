Der Görwihler Gemeinderat trifft sich kommenden Dienstag, 28. März, im Rathaus zur öffentlichen Sitzung. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Besoldung des neuen Bürgermeisters und der Name für die neue Mensa im Kindergarten.

Gemäß Satzung der Jagdgenossenschaft Görwihl ist es die Aufgabe des Jagdvorstandes, also des Gemeinderates, mit den Pächtern der einzelnen Jagdreviere Zielvereinbarungen über den Abschuss von Rehwild im Pachtgebiet zu schließen. Die Satzung enthält auch die Möglichkeit, dass der Jagdvorstand den Bürgermeister mit der Erledigung der Aufgaben aus seinem Zuständigkeitsbereich beauftragen kann. Darüber hat der Gemeinderat am Montag zu befinden.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Wahl eines Mitgliedes des Gemeinderates zur Amtseinführung und Vereidigung des neu gewählten Bürgermeisters Mike Biehler am Dienstag, 25. April. Der Gemeinderat ist frei in seiner Entscheidung, welches Mitglied er dafür bestimmt. In der Vergangenheit wurde für diese Funktion meist der älteste Gemeinderat benannt. Dies wäre derzeit Herbert Nägele (Freie Wähler). Auf den Tisch kommt außerdem die Eingruppierung des neuen Bürgermeisters. Dabei geht es um dessen Zuweisung in eine Besoldungsgruppe unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl der Gemeinde Görwihl, aktuell 4234.

Abschied nach 24 Dienstjahren

In der Sitzung legt der Gemeinderat schließlich den Namen für die neue Mensa im Kindergarten Görwihl fest. Als Basis dient ihm eine Mitmachaktion, in deren Rahmen mehrere Namen eingereicht wurden – unter anderem Krümelburg, Zauberküche oder Zwergenbistro. Für den noch amtierenden Bürgermeister Carsten Quednow wird es voraussichtlich die letzte Sitzung des Görwihler Gemeinderates sein, die er leiten wird. Quednows Amtszeit endet nach 24 Dienstjahren am Montag, 24. April. Wann Quednow offiziell verabschiedet wird, ist noch nicht bekannt.