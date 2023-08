Die Salpetersiederei ist einer der Hingucker im Heimatmuseum Hotzenwald in Görwihl. Was fehlt, sind die Dämpfe und Gerüche, die bei der Verarbeitung des chemischen Stoffes entstehen. Eigentlich hat Salpeter keinen guten Ruf, da er Mauerwerk schädigen kann. Früher jedoch war er begehrt, weil er nach dem Durchlaufen mehrerer Arbeitsschritte als Kalisalpeter zur Herstellung von Schwarzpulver verwendet wurde. Das Handwerk der Salpeterer gibt es schon lange nicht mehr. Aber der Begriff hat sich im Zusammenhang mit den Salpetereraufständen im Hotzenwald bis heute gehalten.

Ernst Waßmer, Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum Hotzenwald, weiß um den zwiespältigen Ruf der Salpeterer. „Die einen sehen in ihnen Helden, die anderen Strolche“, sagt er. Strolche deswegen, weil sie sich gegen die Kirche, den Staat, die Obrigkeit auflehnten. Helden, weil sie für ihre Überzeugungen und ihre Freiheit ihr Leben riskierten und es unter Umständen auch verloren.

Zu einer Renaissance des Begriffs „Salpeterer“ führte der Protest gegen die Sperrung der Albtalstraße zwischen Hohenfels in der Gemeinde Albbruck und Tiefenstein in der Gemeinde Görwihl 2015. Herbert Nägele, Stephan Marder, Ulrich Winkler und Bernhard Huber bilden den Kern der „Salpetererbewegung Pro Albtalstraße“. Sie ziehen den Vergleich mit den Salpeterern, weil diese sich im 18. und 19. Jahrhundert „dagegen wehrten, dass ihnen im Hotzenwald von den Herrschenden etwas gegen ihren Willen aufgezwungen wurde“. Dieses „etwas“ ging mit dem Verlust der freien Selbstbestimmung einher.

Das Titelbild von „Die Salpeterer“ von Thomas Lehner.

Gegen das Vergessen

Daraus entwickelte sich Wehrhaftigkeit und ein Freiheitskampf während 40 Jahren, der viele Opfer vor allem auf der Seite der Aufständischen kostete. Trotzdem ist über das Schicksal der Salpeterer wenig bekannt. Dies änderte Thomas Lehner mit seinem 1977 erschienenen Taschenbuch „Die Salpeterer“. Sein Abriss vom Hauensteiner Freiheitskampf soll, so der Autor, „ein Beitrag zur Geschichtsschreibung von unten sein“.

Denn Geschichte, wie sie vermittelt werde, schneide das ab, was freiheitlich und demokratisch sei. Noch schlimmer: In den Geschichtsbüchern würden laut Lehner die Salpetererkämpfe gar nicht erwähnt. Gegen dieses Vergessen haben auch andere Autoren angeschrieben: Hubert Matt-Willmatt, Emil Müller-Ettikon, Joachim Rumpf, Roland Kroell und zuletzt Norbert Lüttin, der sich in zwei Büchern auf die Spur der Salpeterer begeben hat.

Die Salpeter Die Salpeterer-Bewegung bekam ihren Namen von dem Salpetersieder Johann Fridolin Albiez aus Buch (1654 bis 1727). Er war der erste Anführer der Salpeterer. Salpetersieder hatten das Recht, die weißen Salpeterkristalle von den Stallwänden zu kratzen und nach salpeterhaltiger Erde, vor allem unter den Stallböden, zu graben. Aus diesem Mauer- und Kalksalpeter wurde in einem aufwendigen Siedeverfahren Kalisalpeter gewonnen. Abnehmer waren die Pulvermühlen, die mit Zusatz von Holzkohle und Schwefel Schwarzpulver herstellten. Mit der Einfuhr von Chilesalpeter ab 1820 wurde das alte Handwerk überflüssig und geriet in Vergessenheit. Im Heimatmuseum Hotzenwald in Görwihl befindet sich ein Nachbau einer Salpetersiederei.

Das Kloster St. Blasien versuchte, dem Volk immer mehr abzuringen

Den Kern seiner Bücher bilden zwei Geschichten von Alexander Würtenberger und Franz August Stocker aus der Zeit der Salpetereraufstände. Deren Beginn wird mit dem Jahr 1715 datiert, als das Kloster St. Blasien die Einungsrechte der Grafschaft Hauenstein übergehen wollte, als freie Bauernfamilien in die Abhängigkeit des Klerus gerieten und dessen Leibeigene wurden. Norbert Lüttin bezeichnet den Hotzenwald – früher das Gebiet der Grafschaft Hauenstein unter vorderösterreichischer Regierung – mit seiner demokratischen Selbstverwaltung und eigener Verfassung aus dem Mittelalter als „einzigartig“.

Johann Albiez kämpfte für die „alten Rechte“

Aber eben: Das Kloster St. Blasien versuchte, dem Volk immer mehr abzuringen, weshalb der Salpetersieder Johann Albiez aus Buch, genannt „Salpetererhans“, begann, gegen das Kloster aufzubegehren. Albiez gewann unter den freiheitsliebenden Wäldern Anhänger, reiste sogar nach Wien, um sich am Hof des Kaisers für den Erhalt der „alten Rechte“ einzusetzen. Bei seiner Rückkehr wurde er festgenommen und in Freiburg eingesperrt, wo er starb. Für die verbliebenen Salpeterer wurde Albiez zum Märtyrer.

Die Aufstände wurden gewaltsam niedergeschlagen

Der erste Salpetereraufstand wurde 1728 militärisch zerschlagen. Weitere Aufstände folgten, alle endeten mit Niederlagen der Aufbegehrenden. Den Schlusspunkt setzte die Obrigkeit mit der gewaltsamen Umsiedelung der Salpeterer-Anführer und deren Familien ins Banat nach Ungarn. Schlusspunkt? 1806 wurde der Hotzenwald dem Großherzogtum Baden angegliedert, wodurch die Salpetererbewegung wieder auf die Beine kam. Die Salpeterer gingen anders vor, indem sie auf gewaltlosen Widerstand setzten, die Kirche nicht besuchten, die Kinder nicht in die Schule schickten und den Wehrdienst verweigerten.

Die Salpetererbewegung Pro Albtalstraße hat den Geist der Salpetereraufstände wieder erweckt.

Widerstand als Kennzeichen der Hauensteiner Bauern

Der Widerstand gegen den Machtmissbrauch der Obrigkeit sei ein Kennzeichen der Bauern in der Grafschaft Hauenstein, hält Norbert Lüttin fest. Die Aufbegehrenden hätten in ihren Widerständen im 18. und 19. Jahrhundert gezeigt, dass ihr Verständnis von Recht und Ordnung eine Tugend darstellte, so Lüttin. Ähnlich Joachim Rumpf, der die Salpetererbewegung als Synonym für Widerstand gegen staatliche und großindustrielle Übermacht erachtete. Als Sinnbild für Widerstand zieht Roland Kroell den Satz „Mr sötte wieder mol salpeterer“ herbei, also „Wir sollten einmal wieder salpetern.“ Bedeutet: „Wir sollten uns nicht alles gefallen lassen, was von oben kommt.“