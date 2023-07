Die vier Friedhöfe in der Gemeinde Görwihl – in Strittmatt, Oberwihl, Niederwihl und Görwihl – werden einer Neugestaltung unterzogen. Darauf einigte sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am Montag.

Neugestaltung und -konzeption wurden in der Vergangenheit aus den Reihen des Gemeinderates mehrfach angesprochen. Nun werden Nägel mit Köpfen gemacht. Erster Schritt: die Bildung einer Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen. Ihr werden die Gemeinderäte Andrea Schrieder, Christian Denz und Wiltrud Jehle angehören. Ihre Stellvertreter sind die Gemeinderäte Peter Keck, Claudia Huber und Beate Freitag. Der Arbeitsgruppe werden zudem Bürgermeister Mike Biehler, Verwaltungsmitarbeiterin Petra Schlachter (zuständig für die Friedhöfe), technischer Mitarbeiter Matthias Block sowie Totengräberin Anja Helmle angehören. Bereits im November 2022 hatte es erste Gespräche zwischen Andrea Schrieder, Petra Schlachter und Hauptamtsleiterin Christiane Maier gegeben, mit dem Ergebnis, dass eine Projektgruppe gegründet werden soll.

Ihre Aufgabe: sich um die möglichen Bestattungsarten in der Gemeinde Görwihl sowie über die Konzeption der vorhandenen Friedhöfe zu beraten und dem Gemeinderat Vorschläge zu unterbreiten. Im Kern soll ein ganzheitliches Konzept, welches alle vier Friedhöfe umfasst, erarbeitet werden – auch mit Blick auf die sich verändernde Bestattungskultur. „Der Trend zur Urne schreitet voran“, berichtete Bürgermeister Mike Biehler. Sargbestattungen seien rückgängig, bemerkte er, „deshalb müssen wir uns anpassen“. Ähnlich Gemeinderat Herbert Nägele, der „einen großen Wandel, wie Bestattungen vonstattengehen“, feststellte. Und: „Wenn es mit der Kirche so weiter geht wie bisher, wird es einen Einfluss auf Begräbnisse haben.“ Nägele sagte weiter: „Man muss mit Weitsicht planen für künftige Generationen.“ Gemeinderat Matthias Lüber ging noch einen Schritt weiter. Er fragte: „Kann sich eine Gemeinde auf Dauer vier Friedhöfe leisten?“