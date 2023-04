Der Technologiekonzern Freudenberg will bis 2045 klimaneutral sein. CEO Mohsen Sohi bekräftigte jetzt diesen Anspruch bei der der Veröffentlichung seiner Jahresbilanz 2023 in Weinheim erneut. Bereits weit vorangeschritten ist in diesem Prozess das Freudenberg-Werk Oberwihl. Neben Berlin, Hamburg und Emmerich zählt es zu jenen Standorten, die bereits heute CO 2 -neutral sind.

Oberwihl ist einer von zwei Modellstandorten im Konzern

Dies ist das Ergebnis eines mehrjährigen Prozesses. Bereits seit 2019 ist Oberwihl einer von zwei Modellstandorten für eine gruppenweite Nachhaltigkeits-Initiative bei der Freudenberg. Wie Freudenberg auf seiner Homepage www.freudenberg.com/de/unternehmen/ mitteilt, betrug die CO2-Emission des Werks damals jährlich rund 4.500 Tonnen, wovon 87 Prozent auf die Nutzung des extern eingekauften Stroms entfielen.

Fakten zu Freudenberg Weltweit tätiges Technologieunternehmen Freudenberg ist ein 1849 gegründetes, in Familienbesitz befindliches globales Technologieunternehmen mit Sitz in Weinheim. Es entwickelt Produkte für rund 40 Marktsegmente: Dichtungen, schwingungstechnische Komponenten, Batterien und Brennstoffzellen, technische Textilien, Filter, Reinigungstechnologien und -produkte, Spezialchemie und medizintechnische Produkte. 2022 beschäftigte die Freudenberg-Gruppe in rund 60 Ländern mehr als 51.000 Mitarbeiter. Werk Oberwihl fertigt jährlich eine Milliarde Dichtringe Der Freudenberg-Standort Oberwihl besteht seit über 60 Jahren. 346 Menschen sind hier beschäftigt, neun mehr als im Vorjahr, davon elf Auszubildende. Bei Freudenberg ist Oberwihl Sitz der globalen Leadcenter O-Ringe Automotive und Industrie. Eigenen Angaben zufolge fertigt Freudenberg in Oberwihl jährlich mehr als eine Milliarde Dichtringe. Der Standort hat ein eigenes Mischwerk zur Herstellung der zur Produktion notwendigen Gummimischungen nach unternehmenseigenen Rezepten. Jahresumsatz wächst 2022 auf fast 12 Milliarden Das Unternehmen gibt seinen 2022 erzielten Jahresumsatz mit 11,753 Milliarden Euro an (Vorjahr: 10,039 Milliarden). Das Plus ergibt sich demnach im Wesentlichen aus inflationsbedingten Verkaufspreiserhöhungen von rund 700 Millionen Euro, aus positiven Wechselkurseffekten von rund 500 Millionen Euro und einem gestiegenen Umsatzvolumen von rund 400 Millionen Euro. Freudenberg konnte 2022 ein operatives Ergebnis von 941,8 Millionen Euro erzielen (Vorjahr: 877,3 Millionen).

Unterstützt von externen Experten überlegten die Verantwortlichen vor Ort, durch welche Maßnahmen klimaschädliche Emissionen tatsächlich abgesenkt werden könnten. Kompensationsmaßnahmen in Form von Ausgleichszahlungen, etwa für Wiederaufforstung, sollten außen vor bleiben. In einer zweiten, detaillierteren Analyse wurden konkret umsetzbare Maßnahmen erarbeitet.

Freudenberg-CEO Mohsen Sohi bekräftigt den Anspruch, dass der Konzern bis 2045 klimaneutral sein soll. | Bild: Freudenberg & Co KG

Wie Freudenberg jetzt mitteilte, hat es in Oberwihl rund 1,2 Millionen Euro in eine Kombination aus Holzhackgut-Heizung und -Blockheizkraftwerk investiert. Die Hackschnitzelanlage reduziere den Heizölverbrauch um 85 Prozent, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Daraus resultiere eine CO 2 -Einsparung von fast 600 Tonnen jährlich. Die CO 2 -Neutralität werde durch Einsatz von kompensiertem Heizöl für den Restbedarf erreicht. Der aktuelle Verbrauch von Heizöl wird mit rund 1,9 Millionen Kilowattstunden angegeben, was etwa 190.000 Litern entspricht.

Neue Holzbrennkessel gehen im September in Betrieb

Bereits weit fortgeschritten sei die Installation zweier Holzbrennkessel samt automatischer Befüllung. Die Anlage soll nach Angaben des Unternehmens noch dieses Jahr im September in Betrieb gehen. Geprüft werde zudem die Installation eines Blockheizkraftwerks, mit dem der Verbrauch fossilen Heizöls dann um über 95 Prozent reduziert würde.

Die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffs Holz macht im Freudenberg-Werk auch aufgrund der geographischen Lage Sinn. Oberwihl liegt im Hotzen- beziehungsweise Südschwarzwald. Holz ist hier reichlich vorhanden. Hackschnitzel fallen zudem als Abfallprodukt in der regionalen Holzwirtschaft an.

Aktuell wird die mögliche Nutzung von Sonnenenergie untersucht. „Es laufen Untersuchungen, auf welchen Dachflächen und unter welchen Bedingungen die Nutzung von Photovoltaik am Standort möglich wäre“, so eine Unternehmenssprecherin. Der Standort beziehe noch keinen Grünstrom, sondern einen Mix aus verschiedenen Quellen. Der Umstieg sei aber geplant.

2022 hat Freudenberg eigenen Angaben zufolge in seinen Werken weltweit den Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien am Gesamtstromverbrauch von 21 auf 30 Prozent erhöht.