Zu einem teils freudigen, teils leicht wehmütigen Ereignis trafen sich am Dienstagmittag zwei Erzieherinnen des Görwihler Kindergartens sowie eine aus dem Kindergarten Niedergebisbach. Inna Sager und Monika Dannenberger nämlich sollten für 20 Dienstjahre geehrt sowie Ursula Kilian nach 32 Kindergartenjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet werden. Tina Dreher-Graf, die neue Kindergartengeschäftsführerin bei der Verrechnungsstelle der Pfarrei in Schopfheim, die diesen Termin anberaumt hatte, fehlte allerdings leider kurzfristig krankheitshalber. Für sie überbrachte Pastoralreferentin Regina Jaekel die Glückwünsche.

Monika Dannenberger absolvierte ihre Ausbildung in Höchenschwand, arbeitete nach einer Zwischenstation in Schwörstadt zunächst für zehn Jahre im Kindergarten in Strittmatt und ist inzwischen in Niedergebisbach tätig. Inna Sager hatte bereits ihr Vorpraktikum in Görwihl gemacht, für das Anerkennungsjahr musste sie dann aber mangels freier Stelle nach Lottstetten wechseln. Danach arbeitete sie zunächst als Vertretung in Tiengen, seit 2003 wirkt sie im Görwihler Kindergarten. Ursula Kilian hatte zunächst mehrere unterschiedliche Stellen, darunter in der Sonderschule in Tiengen sowie in einem Kinderheim, bevor sie zur Betreuung der größeren Kindergartenkinder nach Görwihl kam. Mit Einführung der Kleinkindgruppe wechselte sie dann in diese über. Alle Drei sind sich einig, früh hätten sie gewusst, dass sie unbedingt etwas mit Kindern machen wollten. Auch heute noch würden sie jederzeit unterschreiben, dass Erzieherin ein schöner Beruf ist, aber früher sei er entspannter gewesen, nicht nur, weil sich die Ansprüche sowohl der Kinder als auch der Eltern geändert hätten, sondern vor allem auch, weil die Schreibtischarbeit zugenommen habe. Das Schönste, meint Ursula Kilian, sei für sie immer gewesen, wie viel die Kinder ihr zurückgeben. Am deutlichsten habe sie das gespürt, wenn Ehemalige mit ihren kleinen Geschwistern kamen und sie freudestrahlend begrüßten.