Andrea Schrieder und Kathrin Kunzelmann hatten das Zepter fest in der Hand. Besonders viele Kinder waren mit von der Partie. In mehreren Gruppen aufgeteilt wurde in und um Niederwihl der Müll aufgesammelt. Viele Müllsäcke wurden gefüllt, ehe die Gruppen wieder bei der Kirche eintrafen, um dann in fröhlicher Runde im Pfarrsaal ein kleines von der Gemeinde gesponserte Vesper, zu genießen.