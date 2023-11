Görwihl – Die Sparkasse Hochrhein fördert dieses Jahr das „Millionenprojekt“ von Eintracht Wihl in Oberwihl, die katholische Bücherei St. Bartholomäus und den Görwihler DRK Ortsverein mit 17.514 Euro.

In der Geschäftsstelle in Görwihl erklärte bei der symbolischen Übergabe der Spendenbriefe Vorstandsvorsitzender Wolf Morlock, dass es eine Herzensangelegenheit der Sparkasse ist, die wertvolle Arbeit in den Vereinen zu unterstützen und er betonte: „Die Sparkasse kommt aus den Menschen. Wir sind ein öffentliches rechtliches Konstrukt, haben keine Aktionäre und konzentrieren uns so auf die Region und ihren Bewohnern. Mit 480 Mitarbeiter sind wir einer der größten Arbeitgeber im Kreis, erwirtschaften eine sehr große schöne Bilanzsumme, die es uns möglich macht, jährlich über 500.000 Euro an Spenden auszuschütten.“

Bürgermeister Mike Biehler dankte der Sparkasse, aber auch den Vereinen für ihr Engagement und er ist sich sicher, dass das Geld gut angelegt wird. Martin Volz, Leiter Privatkunden der Sparkasse Hochrhein, übergab die Spendenbriefe und wollte von den Vereinsvertretern wissen, wofür sie das Geld verwenden wollen.

Melanie Biehler Bereitschaftsleiterin des DRK, berichtete: „Wir sind stark Bevölkerungsschutz tätig und verwenden die 1500 Euro, um unseren Rettungscontainer mit Feldbetten, Zelten und Hygieneartikeln wieder aufzufüllen.“ Das Team um Kerstin Döring von der kürzlich umgezogene katholische Bücherei St. Bartholomäus freut sich über 4000 Euro. In den schönen Räumen im neuen Pfarrzentrum wird damit die Leseecke für die Schüler eingerichtet. Marco Schlachter von der Eintracht Wihl berichtete von einem sehr aktiven Jahr. Die 12.045 Euro werden für den Bau einer Zisterne eingesetzt. Beim Kunstrasenplatz wurde bereits auf Anraten der Experten eine Beregnungsanlage verbaut. Jetzt wird die Spende dazu verwendet, ökologisch sinnvoll das Regenwasser zu sammeln und der Beregnungsanlage zuzuführen.