Der Gemeinderat tagt erstmals nach der Corona-Zwangspause am Montag, 15. Juni, in einer öffentlichen Sitzung. Diese findet in der Hotzenwaldhalle statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ist zwischen 19 und 19.25 Uhr. Laut Verwaltung ist „aufgrund der aktuellen Situation und der Einhaltung der Mindestabstände“ die Platzanzahl in der Hotzenwaldhalle begrenzt. Für die Sitzungsteilnehmer und Besucher gibt es einige Regeln zu beachten.

So ist der Einlass nur mit Ausweis und einem Eintrag in die Anwesenheitsliste möglich. Zweitens: Beim Einlass wird eine Fieberkontrolle durchgeführt. Außerdem wird eine persönliche Bestätigung, dass keine Krankheitssymptome vorliegen, verlangt. Drittens: Mund- und Nasenschutz ist Pflicht bei Betreten der Halle bis zum Erreichen des zugewiesenen Platzes und danach beim Verlassen. Und viertens: Desinfektion der Hände.

Auf der Tagesordnung befinden sich nach den Bürgerfragen mehrere Bauanträge, darunter eine Standortvoranfrage für den Neubau einer Wasserkraftanlage am Schildbach bei Rüßwihl. Der Gemeinderat hat dann über Arbeitsvergaben für den neuen Kindergarten in Görwihl zu beschließen. Zur Sprache kommt zudem, wie die Gemeinde mit allfälligen Gewinnen im Betrieb Wasserversorgung umgehen soll, um eine Besteuerung zu vermeiden.