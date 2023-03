Die Abteilung Rüßwihl der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl hatte im vergangenen Jahr 2022 reichlich zu tun. Zu Buche standen insgesamt 30 Einsätze, berichtete Abteilungskommandant Bernhard Gläser an der kürzlich durchgeführten Hauptversammlung im Gasthaus „Lamm“.

Die 30 Einsätze setzten sich so zusammen: Acht Brandeinsätze, fünf Einsätze durch Brandmeldeanlagen sowie 17 Technische Hilfeleistungen, mehrheitlich bei Unfällen. Anfang 2022 konnte die Abteilung Rüßwihl in Folge der Corona-Pandemie nur in kleinen Gruppen proben. Erst ab Sommer desselben Jahres fand wieder ein „normaler“ Probebetrieb statt. „Alle Proben finden mittlerweile im Ausrückebereich Mitte statt“, erklärte Bernhard Gläser. Den Ausrückebereich Mitte bilden die Abteilungen Rüßwihl, Görwihl und Segeten. Auch das Dorffest wurde 2022 unter der Mitwirkung der Rüßwihler Feuerwehr durchgeführt.

Die vorletzte Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Rüßwihl umfasste die Jahre 2019, 2020 und 2021. Dabei war der Vorstand neu gewählt worden. Seither setzt er sich wie folgt zusammen: Bernhard Gläser ist Abteilungskommandant, sein Stellvertreter ist Julian Kaiser. Schriftführerin ist Sonja Frommherz, Kassierer ist Jonas Kaiser. Beisitzer sind Bruno Kaiser, Marvin Zimmermann und Werner Kaiser. Die Kameraden, die bis dahin im Vorstand waren, dann aber ihre Ämter abgegeben hatten, konnten erst jetzt ordentlich verabschiedet werden. Dies sind Andreas Böhler, Roland Böhler, Pascal Elke, Martin Dorn und Michael Kaiser.

Bernhard Gläser überreichte ihnen an der Versammlung vor wenigen Tagen je einen Geschenkkorb zum Dank für die geleistete Arbeit. Erfreulich für die Abteilung Rüßwihl: Lukas Mutter hatte letztes Jahr zwei Lehrgänge absolviert – den Grundkurs Gerätewart und den Gruppenführerlehrgang.