30 Torten und 300 Portionen Wurstsalat für 33 Feuerwehr-Ehrenabteilungen: Die Neuauflage des Kreistreffens der Ehrenabteilungen des Kreisfeuerwehrverbandes Waldshut am Sonntagnachmittag in der Hotzenwaldhalle in Görwihl war ein voller Erfolg. Über 250 ehemalige aktive Feuerwehrkameraden von insgesamt 33 freiwilligen Feuerwehren waren nach Görwihl gekommen, die weitesten kamen aus Jestetten, St. Blasien und Bad Säckingen. An schön gedeckten Tischen wurden die Gäste von den Frauen und Männern der FFW Görwihl Ausrückebereich Mitte empfangen. Mit frisch gebrühten Kaffee und über 30 leckeren Torten und Kuchen, allesamt gespendet, wurden die Kameraden verwöhnt. Zur Unterhaltung spielte die Hotzenwald Bauerkapelle unter der neuen Leitung von Heimo Brugger flott auf.

Thomas Mutter eröffnete in seiner Funktion als „heimischer“ Kommandant das Kameradschaftstreffen, bevor er das Mikrofon an Bürgermeisterstellvertreter Roland Mutter und an den Kreisobmann Erhard Heide weiterreichte. Aber dann hat der Kabarettist Fidelius Waldvogel die Lacher auf seiner Seite, als er mit seiner mächtigen Tuba die Halle betritt und sein intoniertes Badnerlied zum Besten gibt. Auch für den großen Hunger war gesorgt. Die Görwihler Kameraden arbeiteten Hand in Hand. In einer knappen Viertelstunde waren die über 300 Portionen Wurstsalat mit frischem Brot, gespendet von Ralf Rieple, dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, ausgeteilt.

Der Alt-Kreisbrandmeister Ernst Kaiser ließ es sich nicht nehmen, schritt auf die Bühne und lud alle Kameraden zum Besuch der Museumsmühle im Weiler in Stühlingen-Blumegg am 1. Mai ein. Kreisobmann Erhard Heide schloss sich dem an.