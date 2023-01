von Werner Probst

Mit einem weitgehend unveränderten Führungsteam geht die Feuerwehrabteilung Görwihl in die nächsten fünf Jahre. Pascal Elke wird weiterhin die Abteilung führen, Christof Mutter und Georg Masuch werden als Stellvertreter fungieren, Klaus Flum als Schriftführer und Dirk Trübert die Kasse führen. Andreas Egle, Lukas Mutter und Martin Kortz wurden zu neuen Beisitzern gewählt.

Feuerwehr Görwihl Die Feuerwehrabteilung Görwihl wurde im Jahre 1895 als Feuerwehr Görwihl gegründet. Die Abteilung hat derzeit 32 aktive Mitglieder. Abteilungskommandant ist Pascal Elke, Telefon 0174/637 41 80. Christof Mutter und Georg Masuch sind seine Stellvertreter. Im vergangenen Jahr musste die Görwihler Abteilung zu insgesamt 30 Einsätzen ausrücken.

In der Jahreshauptversammlung am Donnerstag im Gerätehaus konnte das Führungsteam über drei ereignisreiche Jahre berichten. Wegen der Corona-Pandemie konnten seit 2020 keine Jahreshauptversammlungen mehr durchgeführt werden und vielfach mussten die Proben und Zusammenkünfte ausfallen oder nur mit kleiner Besetzung durchgeführt werden. So musste 2020 auch das bereits fest geplante dreitägige Fest zum 125-jährige Bestehen der Wehr abgesagt, ebenso der für 2021 festgelegte Ersatztermin.

Gesamtkommandant Thomas Mutter (Mitte) überreichte Lukas Mutter (links) die Urkunde zur Beförderung zum Löschmeister und an Pascal Elke (rechts) die Urkunde zur Ernennung zum Hauptlöschmeister. Bild: Werner Probst

Pascal Elke eröffnete die Versammlung. Bei der Totenehrung gedachte man besonders dem im letzten Jahr verstorbenen Ehrenmitglied Fritz Huber, ehe die Mitglieder des Führungsteam über die letzten drei Jahre berichteten. So gehörte zu den erfreulichen Aspekten, dass die Mannschaftsstärke von 30 auf 32 Mitglieder erhöht werden konnte. Zu den positiven Nachrichten gehörte außerdem, dass die Einsätze der Wehr zurückgingen. Während 2020 48 Einsätze zu verzeichnen waren, gingen sie 2021 auf 32 zurück, und im letzten Jahr waren es noch 30. Neben den Ernstfalleinsätzen war die Wehr aber auch mit Sicherheitsdiensten wie Fronleichnam, Patrozinium, Martinimarkt, Nacht- und Fasnachtsumzug im Einsatz. Acht Wehrmitglieder konnten das Leistungsabzeichen in Bronze, sieben dann das Abzeichen in Silber erringen.

Gesamtkommandant Thomas Mutter oblag es, Lukas Mutter zum Löschmeister zu befördern und Pascal Elke die Urkunde zur Beförderung zum Hauptlöschmeister zu überreichen. In der weiteren Folge dankte er den Wehrmitgliedern für ihre Einsatzbereitschaft und gab die geplanten Neuerungen bekannt. So soll mit der Feuerwehr Albbruck zusammen eine Schlauchprüfanlage geschaffen werden und der Mannschaftsraum im neuen Gerätehaus in Görwihl ausgebaut werden. Am 17. Juni werden in Görwihl die Leistungswettkämpfe und bereits am 23. April ein Kreisobmannstreffen in der Hotzenwaldhalle in Görwihl stattfinden.

Bürgermeister Carsten Quednow dankte der Wehr für ihre stete Einsatzbereitschaft zur Sicherheit der Einwohner, ganz besonders auch, dass trotz der Corona-Pandemie diese trotzdem stets gewährleistet war. Er fungierte anschließend als Wahlleiter, wobei alle Posten in offener Wahl besetzt werden konnten.