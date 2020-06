von sk

Die Gemeinden Görwihl, Herrischried und Rickenbach haben das Hotzenwälder Kinderferienprogramm 2020 abgesagt. Es erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Alleine 2019 waren es knapp 100 Veranstaltungen von 70 Veranstaltern mit über 1000 Kindern, die daran teilgenommen haben. Nachdem die Landesregierung genauere Informationen zur Jugendarbeit während der Corona-Zeit erlassen hat, haben die Gemeinden zu den vielen ehrenamtlichen Helfern des Kinderferienprogrammes Kontakt aufgenommen. Leider hat sich nach Durchsicht der erhaltenen Rückläufer gezeigt, dass vielen eine Beteiligung unter den momentan geltenden Bestimmungen und Verordnungen in Bezug auf die Covid-19 Pandemie nicht möglich ist.

Bad Säckingen Bei den Feinheiten hapert es oft: So werden die Corona-Vorschriften in den Gaststätten der Region umgesetzt Das könnte Sie auch interessieren

„Nur eine geringe Anzahl Helfer wäre bereit, gemeinsam mit uns Gemeinden eine Veranstaltung auszurichten. „Das wäre für die bisher rund 1000 teilnehmenden Kinder und Jugendliche ein Tropfen auf den heißen Stein“, so die Leiterin der Tourist-Information Görwihl, Christina Schrieder, welche die verschiedenen Veranstaltungen in den vergangenen Jahren zusammenstellte. Außerdem gehörten viele Helfer selbst zur Risikoaltersgruppe oder seien in systemrelevanten Berufen tätig.

Hochrhein 2020 ist alles anders: Corona versetzt das Vereinsleben am Hochrhein in den Krisenmodus Das könnte Sie auch interessieren

Im Namen seiner zwei Hotzenwälder Bürgermeisterkollegen, Christof Berger und Dietmar Zäpernick, gibt Bürgermeister Carsten Quednow daher bekannt, dass das beliebte Hotzenwälder Kinderferienprogramm 2020 leider nicht stattfinden kann. „Gerne hätten wir den Kindern erneut ein abwechslungsreiches Sommerprogramm angeboten und wir bedauern es sehr, dass es unter diesen Umständen nicht möglich ist, ein Programm zu organisieren. Diese Hygieneauflagen sind leider fast unerfüllbar und für uns hat der Schutz der Gesundheit aller Veranstalter und der Kinder Vorrang.“ Die Gemeinden freuen sich nun auf das Kinderferienprogramm 2021 mit tollen Ideen und viel Spaß der Teilnehmer in einer dann hoffentlich coronafreien Zeit.