Ein Patrozinium im Zeichen der Kunst. Am Sonntag wurde in Görwihl das Patrozinium der Pfarrkirche St. Bartholomäus zusammen mit dem Abschluss des zehnten Görwihler Kultursommers gefeiert.

Zum Auftakt des Festgottesdienstes, bei dem Pfarrer Bernhard Stahlberger den gemeinsamen Weg im Labyrinth in Richtung Mitte mit der Pfarrgemeinde und den Künstlern ablief, wurde das Lied „Zum Heiligen Bartholomäus“ gesungen. Zum letzten Mal konnten die Gottesdienstbesucher die Bilder von Susanne Kasten und Kerstin Farken an den Säulen betrachten und auf sich wirken lassen. Pfarrer Stahlbergers Jubiläumsgeschenk, ein Bild von Brigitte Sommer, erblickten aufmerksame Beobachter, das angelehnt am Altar in der Mitte des Gotteshauses stand.

Die Eucharistiefeier zum Patrozinium wurde gemeinsam vom Kirchenchor und dem Trio Glissando, die tags zuvor das Abschlusskonzert eingeladen hatten, gestaltet. Der Chor sang das Kyrie und Gloria aus der Gounod-Messe in Latein. Das Stuttgarter Trio Glissando mit Janine Schöllhorn, Flöte, Emilie Jaulmes, Harfe und Matthias Nassauer, Posaune spielten lautstark den Antwortgesang und das Credo, wobei der Posaunist auch als Sänger zu gefallen wusste. Bei der Kommunion spielte Emilie Jaulmes alleine auf der Harfe. Kurz zuvor wurden die beiden anderen Musiker unter lautstarkem Applaus verabschiedet. Sie hatten bereits um 14 Uhr das nächste Konzert in Meersburg.

Pfarrer Stahlberger mahnte in seiner Predigt an, wir sollten Vorbilder sein wie Bartholomäus, ehrlich und nicht zufrieden. Sich nicht von Politikern mit Zucker blenden lassen, sondern das Salz sein und sich nicht abspeisen lassen. „Wenn wir die Veränderung in sechs Jahren nicht gepackt haben, ist der Wald gestorben“, schloss er seinen Vergleich mit dem echten Israeliten, dem Mann der „ehrlichen Haut. Bei launischem Wetter wurde die Prozession in die Kirche verlegt. Zusammen mit den Ministranten lief der Pfarrer mit der Monstranz noch einmal das Labyrinth ab. Lautstark wurden sie von der Hotzenwald-Bauerkapelle mit den Prozessionsmärschen „Treu Kolping“ und „Lätitia“ begleitet. Am Ende nach dem Segen, dem Te Deum mit „Großer Gott wir loben Dich“ dankte Pfarrer Stahlberger allen, die es möglich gemacht haben, dass inzwischen zehn Kultursommer stattfinden konnten. Es folgte der Apéro mit dem Gemeindeteam St. Martin Görwihl/Strittmatt.