Da der diesjährigen Rosenmontagsumzug in Segeten leider wegen Corona nicht stattfinden kann, gibt es am heutigen Dritten Faißen für die Kinder im Dorf eine „Fastnachstüte to go“, mit Spielen Naschereien, Wurst, wecken, Getränk und Deko. So können Kinder ein bisschen zu Hause Fastnacht erleben. Das Gremium der Frauengemeinschaft Segeten hat 50 Tüten gepackt. Diese tolle Idee findet nun schon im zweiten Jahr statt. Heute am drei Faißen bekommt jedes Kind und Jugendlicher unter 18 Jahren eine Tüte an die Haustür gebracht. Die Kids sind angehalten ein Foto oder etwas Gemaltes an die Frauengemeinschaft zu senden, dann werden alle Rückmeldungen der Narren beim Bürgerhaus St. Marien im Fenster aufgehängt.