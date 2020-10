Zwölf Kinder feierten Erstkommunion in der St. Bartholomäuskirche.

Fünf Mädchen und ­sieben Jungen feierten am Samstag, 3. Oktober, in der St. Bartholomäus­kirche in Görwihl ihre Erstkommunion. Der feierliche Gottesdienst wurde von Pfarrer Bernhard Stahlberger geleitet. Mit herzlichen Dankesworten wurde den