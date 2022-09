von Sigrid Schneider

Kaum 14 Uhr und die neun Marktstände waren bereits gut besucht und verkauften ihre Preziosen, die Frauen hinter dem Kaffee- und Kuchenstand hatten bestens zu tun, der Ofen mit den köstlichen Flammkuchen wurde eifrig bestückt und an der Cocktailbar trafen sich Freunde und Bekannte zu einem Schwätzchen. „Mit so einem großen Andrang hätten wir niemals gerechnet. Leute aus der Gegend und auch fremde Gesichter sind hier versammelt – wir freuen uns riesig“, sagte Sarah Schneider, die Vorsitzende der Strittmatter Frauengemeinschaft.

Mit größter Sorgfalt ausgewählt wurden die regionalen Anbieter für die Marktstände und mit Liebe zum Detail, großem Arbeitseinsatz und tatkräftiger Unterstützung ihrer Männer wollten die Frauen für einen großartigen Nachmittag in Strittmatt sorgen. Die Mühe, die sie seit vielen Wochen in dieses Event gesteckt hätten, habe sich nun wirklich gelohnt. „Nach einem so großen Erfolg werden wir mit Sicherheit im kommenden Jahr wieder einen Dorfmarkt im Strittmatter Bürgersaal organisieren“, resümiert Sarah Schneider schließlich nach der gelungenen Veranstaltung. Von moderner Schwarzwalddeko über süße Kinderkleider, handgemachten Schmuck, regionale Brände bis hin zu farbenprächtigen Ölgemälden – aus den Händen von Anbietern und Designern, die meist eigene Shops betreiben und Märkte besuchen mit ihren Stücken.

„Das sind alles junge und neue, kreative Ideen, die die Frauen hier eingebracht haben“, sagt Claudia Huber, Vorsitzende der Frauengemeinschaft Segeten. Und damit ist sie nicht alleine. Dagmar Keck, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, zeigt sich ebenso erfreut: „Toll, dass die Frauen diesen Nachmittag organisiert haben, das repräsentiert auch die Kirche ein Stück weit.“ Zuspruch auch von Bürgermeister Carsten Quednow: „Endlich wieder richtig viel Leben im Dorf – ich hoffe, dass das der Anfang von vielen weiteren Veranstaltungen sein wird.“

Die Katholische Frauengemeinschaft Strittmatt ist 1994 gegründet worden und hat derzeit 22 Mitglieder. Vorsitzende ist Sarah Schneider. Kontakt und Infos: Tel. 0172/7551600 oder per E-Mail an: sarah@vogelbacherhof.de.