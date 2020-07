Kaum ein Brand wird so gefürchtet wie ein Feuer im Sägewerk. „Viel Holz vor der Hütte“, wie es so schön heißt, lässt der Feuerwehr wenig Chancen. So gesehen haben sich die 250 Feuerwehrleute am 28. Juli 1990 beim Brand des Görwihler Sägewerks Egle sehr ordentlich geschlagen. Weil sie sogar das Schwimmbecken im Görwihler Hallenbad als Wasserreservoir anzapften, konnten sie das auf dem Werksgelände stehende Wohnhaus von Wilhelm Egle noch vor den Flammen und somit vor Schaden bewahren.

Wenige Minuten bevor im Sägewerk an jenem Samstagmorgen die Arbeit beginnen sollte, wurde der Alarmzentrale der Feuerwehr in Waldshut um 7.50 Uhr ein Silobrand gemeldet. Das Sägemehldepot inmitten des Görwihler Werksgeländes stand in Flammen. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich ein hell lodernder Brand, der sich auf das gesamte Areal auszudehnen drohte. Besonders gefährdet war das Wohnhaus, aus dem die Familie Egle und Helfer schon einmal vorsorglich Inventar herausschleppten, um es in Sicherheit zu bringen.

Währenddessen bauten Teile der Feuerwehren aus Görwihl, Albbruck, Waldshut, Herrischried, St. Blasien, Laufenburg und Tiengen eine zweite Löschwasserversorgung auf. Denn der Hydrant auf dem Werksgelände und ein Bach lieferten längst nicht die Wassermenge, die beim Großbrand eines Holzlagers gebraucht wurde. Die enorme Hitze verbog sogar die Stahlträger der Sägewerkshalle. Und erst als auch Wasser aus dem Hallenbad zum Löschen abgepumpt wurde, gelang es den Feuerwehren dann doch, das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus zu verhindern und das Feuer in einer Werkshalle zu stoppen.

Doch im Umfeld des Sägemehlsilos gab es nichts mehr zu retten. Der dort entstandene Schaden betrug mehr als zwei Millionen D-Mark. Zum Glück blieb das Gebäude unversehrt, in dem Imprägniermittel lagerten. Hätte es hier gebrannt, wären Schadstoffe freigesetzt worden. Tags darauf stand die Brandursache fest: Funkenschlag durch einen metallischen Fremdkörper im Ansauggebläse für Sägespäne hatte in einem damit verbundenen Silo einen Schwelbrand ausgelöst.