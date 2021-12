von Hans-Jürgen Sackmann

Mit dem Verkauf von Second-Hand-Waren schreiben in Görwihl neun ehrenamtliche Frauen hochengagiert eine Erfolgsgeschichte für den guten Zweck. Die Style Apotheke ist das jüngste Projekt, das vom Caritativen Förderverein St. Wendelinus unterstützt wird. Neben dem Verkauf von Mode aus zweiter Hand hat sich die Style Apotheke zu einem beliebten sozialen Treff von jungen und junggebliebenen Frauen entwickelt.

Die Style Apotheke Wenn im Kleiderschrank noch „schönes Altes“ verborgen sein sollte, kann dieses gerne freitags während der Öffnungszeiten in die Style Apotheke in Görwihl gebracht werden. Ab 20. Januar hat die Einrichtung wie folgt geöffnet: donnerstags 9 bis 11.30 Uhr, freitags 16 bis 19 Uhr sowie jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 11.30 Uhr. Zu erreichen ist das Team per E-Mail (style-apotheke@wendelinus-hw.de).

Im Mai eröffnete das Style Apotheke-Team um Nicole Kaiser-Eckert und Anja Huber zusammen mit sieben Mitstreiterinnen im verwaisten Verkaufsraum der Apothekerin Hella Steinbrunn das Geschäft mit Damen-, Kinder- und Herrenbekleidung aus zweiter Hand. Das Wagnis, ausgerechnet während der Pandemie einen Second-Hand-Laden zu eröffnen, war riskant. „Vielleicht“, berichtete Nicole Kaiser-Eckert, „aber es hat funktioniert. Wir konnten eine Lücke nicht nur im Ort, sondern in der ganzen Raumschaft rund um Görwihl schließen und hochwertige Kleidung einem guten Zweck zuführen“.

Die Style Apotheke liegt zentral an der Hauptstraße in Görwihl, Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Nach acht Monaten ist die Style Apotheke eine feste Größe im Görwihler Ortsbild geworden: Neben Spenden werden hauptsächlich Kommissionsverkäufe angeboten. Die Bekleidung, Taschen und Schuhe sind wertig und nicht aus der Mode. Wichtig war den Damen die Nachhaltigkeit, ihr Ziel ist es, schöne, erschwingliche Mode anzubieten. Die Vermieter stehen in allen Belangen hinter dem Projekt. Der soziale Aspekt ist den gestandenen Frauen ganz wichtig, und sie haben schon eine Idee, was mit dem erwirtschafteten Erlös gefördert werden könnte. Ihnen schwebt vor, damit ein Bildungsprojekt in Osteuropa zu unterstützen. Bildung ist für das Style-Apotheken-Team der Schlüssel zu einer besseren Zukunft und macht Träume greifbar.

Das Engagement der Frauen ist enorm. Sie erbringen zusammen mehr als 210 ehrenamtliche Stunden bei circa 70 Einsätzen – nebst Familie und Beruf im Monat. Alle sind sich einig: „Wir haben Freude, mit Kleidung aus zweiter Hand Gutes zu tun.“ Bei größeren Umbauten helfen auch die Männer mit. Um den Laden ansprechender gestalten zu können, werden die beiden Nebenräume für Herren und Kinder neu eingerichtet.

Die Marschrichtung für das kommende Jahr diskutierte Johannes Herrmann vom Caritativen Förderverein Hotzenwald St. Wendelinus nach Dienstschluss bei einem Glas Sekt anlässlich des Erfolges der Style Apotheke mit den Damen. Für ihn zeigen die Zahlen ganz klar, dass der Förderverein die Style Apotheke auf neue, eigene Füße stellen kann. Eine Möglichkeit wäre, dass ein neuer sozialer Verein gegründet werden soll mit Anbindung an die katholische Kirchengemeinde beziehungsweise an den Förderverein. Es wäre ein ähnliches Modell wie bei der Nachbarschaftshilfe der Sozialen Börse.

Stöbern und schöne Kleidungsstücke entdecken durften die Kunden der Style Apotheke bis einen Tag vor Heiligabend. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Nach einem arbeitsreichen Jahr freut sich das Team nun auf die drei Wochen Umbauphase. Während dieser Zeit ist die Style Apotheke geschlossen. Auch im neuen Jahr steht das Team, bestehend aus Nicole Kaiser-Eckert, Anja Huber, Renate Kaiser, Ingrid Schäuble, Jennifer Blind, Sarah Rodriques, Dunja Kos-Sinko, Claudia Huber und Silke Ebi mit neuen Öffnungszeiten den Kunden aus der gesamten Hochrheinregion mit gewohntem Engagement und tollem Angebot zur Verfügung.