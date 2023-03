Segeter Frauengemeinschaft kam am Freitag im Gasthaus Kranz zur Hauptversammlung zusammen. Dankesworte richtete die Vorsitzende Claudia Huber dabei an die Schar der anwesenden Frauen für die Unterstützung bei allen Unternehmungen und für den guten Zusammenhalt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Schriftführerin Sarah Zönnchen ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Sie berichtete von der Einführung der Segeter Chronik, die Claudia Huber zusammen mit Regina Matt erstellt hat. Das Patronatsfest im Juli, bei dem das 50. Bestehen der Frauengemeinschaft kräftig gefeiert wurde. Ebenso durfte ein Ausflug nicht fehlen. Die Gründungsversammlung der Frauengemeinschaft als nicht eingetragener Verein im Oktober fand im Beisein von Pfarrer Bernhard Stahlberger statt, nachdem die Frauengemeinschaft aus der Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) ausgetreten war. Dorfflohmarkt und Osterwanderweg wurden von den Bewohnern sehr gut angenommen. Eine Weihnachtsfeier und Ausflüge in die nähere Umgebung waren ebenso Bestandteil im vergangenen Jahr, wie auch der erste Rosenmontagsumzug und geselliges Beisammensein der Dorfgemeinschaft zum Thema „Wilder Westen“ in diesem Jahr.

Vorsitzende Claudia Huber entlastete Kassiererin Simone Elsinghorst, die über den positiven Kassenstand berichtete. Sie erhielt einen Gutschein für zehn Jahre im Amt. Ebenso Regina Matt für ihre kreativen Ideen als stellvertretende Vorsitzende, seit zehn Jahren im Vorstand. Einen Blumenstrauß bekamen Ulrike Kaiser für 40 Jahre Mitgliedschaft, Ursel Herr für 20 Jahre und Heike Böhler für zehn Jahre.

Bei den anstehenden Wahlen wurden die Vorständinnen, Schriftführerin und Kassiererin sowie eine Beisitzerin in ihren Ämtern bestätigt. Neugewählt als zweite Beisitzerin ist Martina Schmidt. Jutta Richter, die ihr Amt als Beisitzerin zur Verfügung stellte. Jede Frau bekam die neue Satzung. Die Proben für das Theaterstück „Die gmischte Sauna“ laufen auf Hochtouren, die Aufführungen finden 20. und 21. Mai statt, berichtete Claudia Huber.