Es ist allgemein bekannt, dass das Landleben Vorzüge hat. Die Nähe zur Natur, Bewegungsfreiheit, gute Luft. Obwohl: Empfindliche Nasen mögen einwenden, dass die Landluft in den letzten Tagen einen herben Rückschlag erlitten hat, zumindest was den Duft betrifft. Dieser hat einen unüberriechbaren Akzent von Gülle und Mist angenommen, so dass freudige Erregung höchstens bei Krähen, Katzen und Hunden aufkommt, nicht aber beim Homo Sapiens, der, seit er nicht mehr in der Höhle haust, eine andere Vorstellung von Parfüm hat.

Die hat er auch von der Frisur, weshalb es heutzutage Frisörinnen und Frisöre gibt. Nur leider durften sie zehn Wochen lang ihr Handwerk nicht ausüben. Jetzt dürfen sie wieder. Termine vereinbaren, Ordnung auf die Köpfe bringen. Was die Chance, sich wieder zu erkennen, erhöht. Denn es kommt vor, dass zwei Menschen aufeinander zugehen und jeder sich fragt, wer das ist, der oder die einem entgegenkommt – die langen Haare erschweren eine klare Zuordnung.

Ist es eine Person, die man eigentlich kennen sollte? Ist es eine Person, die nur so aussieht wie jemand, den oder die man kennen sollte, die aber so was von jemand anders sein könnte, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt? Niemand ist es jedenfalls nicht, sonst wäre nichts zu sehen. Also muss es jemand sein, aber wer? Deshalb: Bevor man jetzt einen falschen Namen ruft, schweigt man lieber. Bis dann mit Abstand – ein weiterer Vorzug des Landlebens – einer der beiden Spaziergänger „Hallo“ ruft und der Groschen fällt: „Ach, du bist es. Hätte dich fast nicht erkannt. Deine Haare sind aber gewachsen.“ „Ja“, antwortet das Gegenüber, „morgen kommen sie endlich runter.“

So geht das hin und her, wird über Gott und die Welt, über den Pfau – er ist übrigens wieder eingefangen worden – und die Wanderstöcke, die Kinder und das Wetter geredet, bis dem Spaziergänger, der noch keinen Frisörtermin hat, einfällt, dass er dringend einen solchen braucht, um wieder salonfähig zu werden, und der Bart soll auch grad ab, klarer Fall. „Immerhin“, sagt die andere Person, die den Frisörtermin schon hat, auf alemannisch, „wachst no öppis. Bi manche nümm.“