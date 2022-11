„Lecker! Honigburger! Auch Vegi!“ So bewarb der Imkerverein Görwihler Berg seinen Stand am Martinimarkt am Samstag. Mehr war nicht nötig, denn der Laden hätte vermutlich auch ohne Werbung gebrummt. Siehe nebenan: Vor den Ständen und Buden von Hotzenwald-Bauernkapelle, Rotem Kreuz und Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen bildeten sich lange Staus wie andernorts vor einer Baustelle.

Heißer Job: Der Rahmfladebeck aus Rheinfelden in Aktion. | Bild: Peter Schütz

Der Appetit auf Burger, Strübli & Co. war demnach groß, was kein Wunder war, denn der Martinimarkt konnte zum ersten Mal seit 2019 wieder durchgeführt werden. Corona? Keiner Erwähnung wert. Masken? So selten wie nackte Waden. Denn obwohl die Freude am Markt im Kernort unübersehbar war, herrschte vorwinterliches Klima.

Lecker: Die Imker vom Imkerverein Görwihler Berg lockten mit Bärenfang. | Bild: Peter Schütz

Kalt wars, mit Wind und gelegentlichem Sprühregen am Vormittag, aber wenig Sonnenschein. Mützen und Hüte waren deshalb angesagt, wärmende Getränke sowieso. „Endlich isch wieder Martinimarkt“, sagte ein Herr. Endlich, ja, und grad so, als ob es nie eine Pause gegeben hätte. Im Gegensatz zum letzten Markt gab es zwar an der Schule keine Stände. Dafür verlagerte sich alles in das Bermuda-Dreieck beim SV Görwihl, Tennisclub und bei der Güggel-Stube vom Hotzenneunerrat.

Der Küchengeräteverkäufer hatte im Bermuda-Dreieck einen schweren Stand. | Bild: Peter Schütz

Apropos Neunerrat: Dieser hatte am späten Nachmittag einen spektakulären Auftritt in Form der Fasnachtsmottoverkündung ab dem Balkon ihres Ehrenpräsidenten mit Unterstützung von Hotzenblitzern und Garde. David Keck ließ die Ereignisse der letzten Monate zum Teil mit Humor, aber auch mit dem gebotenen Respekt Revue passieren.

Die Hotzenneunerräte Martin Zajac (von links), Roland Lauber und David Keck bei der Mottoverkündung. | Bild: Peter Schütz

Görwihl sei nun Fairtrade-City, das freue jeden Hippie, berichtete er, ehe er zur anstehenden Bürgermeisterwahl kam. Diese sei diesmal keine Qual, sagte er. Und, mit Blick auf „The Beach“ im Ortskern: „Wenn Rüeßel it wär, läg Gerbel am Meer“, so Keck, bevor er zum Motto kam. Es lautet: „Dajohr macht Fasnacht wieder Spass, mir gähnd au ohne Gas guet Gas.“

Aus dem Weg, die Hotzenblitzer kommen. | Bild: Peter Schütz

