von Karin Steinebrunner

Heftiger Beifall von den gut gefüllten Kirchenbänken begleitete den Wiedereintritt zweier Gläubiger sowie eine Erwachsenentaufe, die Pfarrer Bernhard Stahlberger in einem ganz besonderen Gottesdienst am Sonntag vornehmen konnte. Melanie Mokry aus Herrischried und Manuel Klotter aus Albbruck erneuerten mit ihrem Wiedereintritt ihre Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, Mirlinda Kaltenbach wurde durch die Taufe nun endgültig deren Mitglied.

Gleich zu Beginn des Gottesdienstes vollzog Stahlberger durch die sakramentale Lossprechung die Vergebung aller Sünden der wieder Eintretenden. Außerdem versah er den Täufling mit dem Zeichen des Kreuzes auf die Stirn und hieß die beiden Patinnen sowie die anwesenden Pfarrgemeinderäte, es ihm gleich zu tun. In der Predigt sprach er die Stimme Gottes an, die als Seelengrund, als Grundvertrauen, in uns spreche und sich in bestimmten Augenblicken als neuer Blickwinkel für uns auftue und immer wieder für lichte Momente sorge, die uns Gott näher brächten und auch auf unseren Alltag wirkten. Ein solcher Augenblick sei eben gerade auch jetzt, der ein Hoffnungszeichen schenke und der Gemeinschaft der Gläubigen verdeutliche „es lohnt sich, sich in die Gemeinschaft einzubringen und an Gott zu glauben“. Solche Momente bezeichnete Stahlberger als kleine Auferstehungsmomente.

Nach dem Bekenntnis ihres Glaubens und der anschließenden Taufe erfolgte für Mirlinda Kaltenbach und Manuel Klotter auch gleich noch die Firmung, und nach dem Entzünden der Taufkerze die Kommunion aller Drei in beiderlei Gestalt. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Dagmar Keck überreichte mit den Worten „wir alle sind Kirche – gestalten Sie sie mit“ je einen Blumenstrauß und ein neues Gotteslob, und im Anschluss an den Gottesdienst stellte eine Säckinger Gruppe von „Maria 2.0“ ihr Anliegen vor und lobte den Mut zur Veränderung, der sich in Görwihl so lebhaft manifestiere, bevor sie ihr Plakat an der Kirchenpforte anbrachten.

Mirlinda Kaltenbach mit Taufkerze und umrahmt von den beiden Patinnen. | Bild: Karin Steinebrunner

Die drei Hauptpersonen dieses Gottesdienstes waren gemeinsam mit ihren Angehörigen nach Görwihl gekommen. Melanie Mokry, die vor etlichen Jahren aus der Kirche ausgetreten war, weil ihr diese Institution nichts mehr sagte, wie sie bekennt, kam erst vor wenigen Jahren mit ihrer Familie in den Hotzenwald zurück. Nach der Erstkommunion ihrer Tochter, die auch als Ministrantin tätig wurde – sie ministrierte spontan auch an diesem Sonntag -, wuchs in ihr das Bedürfnis, ihre Kinder im Glauben zu begleiten. In dieser Kirchengemeinde fühlt sie sich aufgehoben. Melanie Mokry empfindet sich in ihr als Teil einer für sie stimmigen Gemeinschaft, in der sie einen neuen Zugang zu ihrem Glauben gefunden hat.

Bekenntnis zum Glauben

Manuel Klotter war nach den ganzen Skandalen, die die Kirche erschütterten, ausgetreten, hatte das Vertrauen in deren Repräsentanten verloren. Durch seine Mitgliedschaft im Wendel-Gym, wo er Pfarrer Stahlberger als Trainingspartner kennenlernte, wurde auch ihm, wie in der Predigt angedeutet, ein neuer Blickwinkel eröffnet auf Menschen in der Kirche, mit denen zu arbeiten es sich lohnt. „Meinen Glauben hatte ich nie verloren“, bekennt der 32-jährige Klotter, nun will er sich aktiv einbringen, Kirche in seinem Sinn zu gestalten.

Impulse zur Taufe

Mirlinda Kaltenbach wurde im Kosovo geboren und lebt seit ihrem vierten Lebensjahr in Deutschland. Obwohl eigentlich Muslima, hat sie in Rickenbach, wo sie eingeschult wurde, bereits am katholischen Religionsunterricht teilgenommen. „Ich habe immer mehr das Verbindende zwischen den Religionen gesehen als das Trennende“, erklärt sie. Für sie würden dieselben Gebote gelten wie für jeden Christen. Eigentlich habe sie schon lange das Bedürfnis gehabt, zur katholischen Kirchengemeinde dazuzugehören, auch ihre beiden Söhne sind katholisch getauft.

Nach der Erwachsenentaufe folgte auch die Firmung. | Bild: Karin Steinebrunner

Der letzte Impuls zu ihrer Taufe sei nun die Übernahme der Leitung des Tiefensteiner Kindergartens gewesen, die ganz aktuell ansteht. „Das war aber nur das I-Tüpfelchen, die Zeit dafür war einfach reif“, bekennt sie und fügt an, die Taufe erfülle sie mit großer Freude, sie lasse sie die Verbindung ihrer Arbeit mit dem aktiven Glauben noch deutlicher spüren und verleihe ihr auch eine große innere Ruhe, weil sie sich nun in jeder Situation in der Hand Gottes wisse – eben erfüllt von dem zu Beginn der Messfeier angesprochenen Grundvertrauen.