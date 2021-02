„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei...und die Rüßwihler Fasnacht hat gar keins.“ So hat der Rüßwihler Narrenrat vor dem Schmutzigen Donnerstag die närrischen Tage beschrieben und auf das aktuelle Motto hingewiesen: „Bi eus duet au im verruckteschte Johr d‘Fasnacht it voschwinde – denn Rüeßler düen i jedere Lag‘ e Lösung finde.“

Die Lösung sieht so aus: Die so genannte „Rüßwihler Fasnachtstour“, praktiziert am Dritten Faißen. Dafür mussten Interessierte ein Fasnachts-Paket bestellen. Inhalt: zwei Bier, Schnäpsle, original Rüßwihler Mehlsuppe, Berliner, Gutschein fürs Gasthaus „Lamm“ und Quiz für die Kinder mit Preisen.

Das Paket enthält außerdem die Möglichkeit, Fasnachts-Beiträge des Narrenrats auf einer Tour, also „to go“, bis Fasnachtsmontag durch das Dorf zu erleben. Zur Teilnahme ist ein Mobiltelefon nötig. Damit die Aktion rund läuft, montierten die Narrenräte Xaver Lüttin und Richard Eschbach am Donnerstag Tafeln an mehreren Stationen. Mittels Apps können somit verschiedene Darbietungen des Narrenrats abgerufen werden.