Görwihl – Ein grandioses Konzert erlebten die Zuhörer in der voll besetzten Görwihler Pfarrkirche. Das Verbandsjugendorchester des Blasmusikverbandes Hochrhein unter der Leitung von Julian Gibbons nahm sie mit auf eine Weltreise von der südkoreanischen Hauptstadt Seoul über Deutschland nach Spanien und auf die Kanaren bis zum Nordpol – in einer farbenreichen Fahrt von gut zwei Stunden. Ob Entschlossenheit und Siegeswillen, wie in John Williams‘ „Olympic Spirit“ von 1988, oder hingebungsvoll lyrische Atmosphäre, wie in „Elsas Zug zum Münster“ aus Richard Wagners Lohengrin, ob stürmisch aufbrausende Symphonik in der Geschichte über die spanische Stadt „Almansa“ oder nahezu beängstigendes Getöse der Komposition über das vor den Kanaren gestrandete „Ghost Ship“, all diese Stimmungen und Bilder brachte das 65-köpfige Orchester mit dem Altersdurchschnitt von 19,7 Jahren meisterhaft zum Klingen. Dazu die mal geheimnisumwittert, mal orientalisch angehaucht, mitunter recht martialisch, aber auch majestätisch daherkommende, zackige Fahrt „Around the World in 80 Days“ von Otto M. Schwarz und der zauberhaft fröhlich-stürmische und zugleich beschauliche weihnachtliche Ausflug in den hohen Norden mit dem „Polar Express“ – ein im Wortsinn fortissimo durch Mark und Bein gehendes Gesamterlebnis. Als auserlesene Kostbarkeit erklang Sarah Schmidts Flötenspiel in der „Rhapsodie“ für Soloflöte und Blasorchester des in Graz tätigen Reinhard Summerer.

Der enthusiastische Beifall im Stehen bildeten eine passende Antwort auf den Jubelgesang des Orchesters am Ende des Medleys aus dem 2004 entstandenen Film „The Polar Express“. Als speziellen Dank an Pfarrer Stahlberger für die in Görwihl erlebte Gastfreundschaft einschließlich der Bewirtung durch die Höllbachgeister spielte das Orchester als erste Zugabe in weich getragenem hymnischem Sound James Barnes‘ einem Volkslied nachempfundene „Yorkshire Ballad“ und verabschiedete sich dann mit „76 Trombones“ aus dem Musical „The Music Man“.