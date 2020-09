von Richard Kaiser

Landkarten dienen seit jeher einem bestimmten Zweck. Vorwiegend zur Übersicht und Orientierung, vereinzelt aber auch zur Abbildung von Objekten oder Sachverhalten, die für Vereinbarungen, Genehmigungen oder Verträge von Belang sind. Anders kann man sich die Entstehung einer im Jahr 1702 gezeichneten Karte über das Gebiet des Hotzenwaldes und die Gegend etwas östlich davon nicht erklären. Beim genaueren Hinsehen zeigt sie sich nämlich als thematische Karte, in der vor allem die Holzflößerei und die Eisenherstellung ans Tageslicht kommen.

Die Eisenerzeugung Am Hochrhein gab es bereits ab dem 12. Jahrhundert Eisenwerke. Solche Betriebe befanden sich im 18. Jahrhundert in Wehr, Säckingen, Murg, Oberhof, Laufenburg, Albbruck, Tiefenstein, Kutterau, Gutenburg und St. Blasien. Die dortigen Hochöfen wurden mit Erzvorkommen aus dem Markgräflerland, dem Klettgau und aus der Schweiz versorgt. Der Verkauf des Eisens verlief gut, weil die Nachfrage stets groß war.

Die 70 mal 98 Zentimeter große kolorierte Karte, die allem Anschein nach von der vorderösterreichischen Regierung in Auftrag gegeben wurde, ist teilweise verzerrt und somit unmaßstäblich. Die darin enthalten einzelnen Häuser und Kirchen der Ortschaften, deren Namen schwer zu lesen sind, erscheinen als stilisierte Ansichten. Doch nicht nur diese, nicht die Flüsse Rhein, Wehra und Alb dominieren, sondern überproportional der von Wald umgebene Ibach, der mit dem ihm zufließenden Schwarzenbach in die Alb mündet. Die Karte besticht mit einer abgebildeten Kapelle, die bis etwa 1775 existierte und bislang nicht erforscht ist.

Der Ausschnitt aus der Karte von 1702 zeigt das Betriebsgelände des Eisenwerks Albbruck an der Alb mit Stauweiher, Kohlhütte, Hammerwerk, Schmelzofen, Verwaltungsgebäude und Arbeiterwohnungen. Die benötigte Wasserkraft wurde über einen Kanal hergeleitet. | Bild: Repro: Richard Kaiser

Sie befand sich am Platz des heutigen markanten Ibacher Kreuzes an der Straße von St. Blasien nach Todtmoos, das 1777 errichtet wurde. Den Wallfahrern war die 1058 Meter hoch gelegene Kapelle höchste und gleichzeitig letzte Zwischenstation auf ihrem Pilgerweg nach Todtmoos, bevor sie nach knapp einer Stunde bergab ihr Ziel erreichten.

Nur wenige Wege sind auf der Karte verzeichnet. Neben dem Weg, der von Unteralpfen über Hierbach nach Todtmoos führt, sind lediglich der von Tiengen über Bannholz nach St. Blasien sowie der Weg von Säckingen nach Todtmoos mit einer Abzweigung nach Lindau wiedergegeben. Auffallend sind die vielen Marksteine, die den Kleinen Hagwald abgrenzen, der nordöstlich entlang des Ibachs verlief und einst als Verteidigungswall bedeutsam war.

Gewässer stehen im Fokus

Doch in der Karte von 1702 geht es in erster Linie um die Fließgewässer Schwarzenbach, Ibach und Alb, auf denen Scheitholz nach Albbruck zu einem 1682 gegründeten Eisenwerk geflößt wurde. Das Holz kam aus dem sogenannten Freiwald, dem vorderösterreichischen Staatswald, wurde aufbereitet und gelangte auf dem Wasserweg nach Albbruck. Dort wurde es zu Holzkohle gebrannt, die zum Betrieb des werkseigenen Hochofens benötigt wurde. Holzkohle wurde zudem an Ort und Stelle von Köhlern hergestellt und auf holprigen Karrenwegen nach Albbruck gebracht.

Das Hüttenwerk Albbruck, das sich auf dem Areal der späteren Papierfabrik befand, verarbeitete in seiner Anfangszeit überwiegend Bohnerz aus dem Klettgau. Die so erzeugten Eisenmengen beliefen sich auf meist mehr als 4000 Zentner geschmiedetes Eisen pro Jahr. 1806 wurde das bislang in vorderösterreichischen Diensten stehende Eisenwerk Albbruck vom badischen Staat übernommen. Der Betrieb konnte noch bis 1866 aufrechterhalten werden. Alsdann erlag er dem preiswerteren Eisen, das die 1856 eröffnete Eisenbahn mit sich brachte.

Die Anfänge der Papierfabrik

Das Großherzogtum Baden verkaufte 1870 die gesamte Anlage der schweizerischen „Gesellschaft für Holzstoffaufbereitung“. Nach erfolgtem Umbau begann dort die Herstellung von Papier. Gleichzeitig machte sich der bisherige Schmelzmeister Anton Nägele selbständig und gründete in Albbruck eine eigene Eisengießerei. Diese existierte unter dem Firmennamen Ena noch bis 2018.