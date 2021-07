Ein Auto mieten kann fast jeder, aber eine Kuh? Robert Ries aus Hügelheim, ein Ortsteil der Stadt Müllheim, hat genau das gesucht: eine Kuh, die er mieten oder, neudeutsch, leasen kann. Gefunden hat er sie auf dem Klausenhof in Niederwihl, Gemeinde Görwihl, bei der Familie Brunner. Landwirt Klaus Brunner hält dort seit Jahren schottische Hochlandrinder. Die robuste Rasse mit den beeindruckenden Hörnern verbringt 365 Tage im Jahr draußen auf den Weiden des Klausenhofs. Brunner ist bekannt gewesen, dass andernorts in Deutschland Kühe zum Mieten angeboten werden, nur bestand bei ihm keine Nachfrage. Robert Ries wiederum hat im Rheintal danach gesucht, ist aber nicht fündig geworden. Den Kontakt hat ein Arbeitskollege, dessen Familie auf dem Klausenhof Pferde hat, hergestellt. So kam eines zum anderen.

Görwihl Eine laute Erinnerung an den Revolutionär Friedrich Hecker Das könnte Sie auch interessieren

Klaus Brunner hatte das passende Angebot: ein Kalb, dem Ries den Namen Elsa gab. Das Mietverhältnis ist vertraglich geregelt. Die Miethöhe ist einsehbar, ebenso wer Mieter und Vermieter ist, aus welchem Betrieb das Kalb kommt, wer dessen Mutter ist, Haltung, Pflege und so fort. Über die Miethöhe machen die Vertragspartner keine Angaben. Sie sei so berechnet, dass der Vermieter gleich viel einnimmt wie durch Direktvermarktung. Geplante Vertragsdauer: rund zwei Jahre. In der Zeit kann Elsa auf dem Klausenhof in der gewohnten Umgebung aufwachsen.

Was mit dem Tier geschieht

Robert Ries macht keinen Hehl daraus, was dann mit dem Tier passiert: Es wird auf der Weide von einem Metzger, der dafür die behördliche Genehmigung hat, geschossen und danach geschlachtet. Für das Tier bedeutet dies keinen Stress, meint Klaus Brunner. Weil es nicht in einen Transporter verfrachtet und durch die Gegend gefahren werden muss. Da Robert Ries das Tier geleast hat, gehört es ihm vollständig – Fleisch, Fell, Hörner, alles, was verwertbar ist. „Wir werden nicht das ganze Rind zu viert essen“, weiß Ries jetzt schon, „ein Teil werden wir an die Familie verteilen“. Die Motivation für sein Handeln erklärt er mit einem TV-Beitrag über die konventionelle Tierhaltung. „Es hat mich erschüttert“, sagt er. Er und seine Familie seien daraufhin für einen kurzen Zeitraum auf die vegetarische Ernährung umgestiegen. Aber das hat nicht richtig funktioniert, blickt er zurück. Denn: „Wir sind Fleischesser“, gesteht Ries.

Das Unbehagen der konventionellen Tierhaltung gegenüber sieht er mit der Idee des Kuhmietens quasi neutralisiert. „Man weiß, wo das Fleisch herkommt“, hält er fest, „und man kann dem Tier beim Wachsen zuschauen“. Worin er auch einen pädagogischen Wert sieht. Denn seine Kinder erfahren dadurch, dass das Fleisch, das sie essen, nicht einfach nur aus dem Supermarkt kommt, sondern von einem Tier stammt, das auf einer Weide lebt. Dass sich eine Beziehung zu dem Rind entwickeln kann, sieht Ries nicht als Problem. Denn das Tier lässt sich nicht streicheln– schottische Highländer sind nun mal nicht geschaffen für den Streichelzoo. „Die Bindung wird deshalb nicht so stark werden“, meint auch Klaus Brunner. Er würde es wieder so machen, wenn er danach gefragt wird, fügt er hinzu. „Ich würde es bei jedem Kalb, das hier auf die Welt kommt, anbieten“, sagt er.