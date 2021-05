Der Schwarzwaldverein Görwihl hat mit Unterstützung der Gemeinde Görwihl dem im April 2020 verstorbenen Altbürgermeister Harald Scheuble ein besonderes Andenken erstellt: eine Himmelsliege im Gewann „Wolfsgrube“ beim Günnetsmättle. Sie befindet sich am „Berg- und Talblick“, einem von insgesamt fünf Rundwanderwegen, die Scheuble initiiert hat. Harald Scheuble war 30 Jahre lang, von 1969 bis 1999, Bürgermeister von Görwihl. Den Schwarzwaldverein Görwihl leitete er 25 Jahre lang als Vorsitzender.

An der offiziellen Einweihung der Himmelsliege am Freitag vor Pfingsten im Beisein von Ehefrau Anna und Sohn Andreas Scheuble sowie Bürgermeister Carsten Quednow sagte Karl-Heinz May, neuer Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Görwihl: „Harald Scheuble hat sehr viel für die Gemeinde und den Schwarzwaldverein getan. Er war sehr vielfältig, wollte aber keine Ehrung.“ Nun hat er sie doch, aber: Die Himmelsliege sei „keine übertriebene Ehrung, aber ein kleines Dankeschön für sein Wirken“, sagte May.

Harald Scheuble wäre sicher einverstanden gewesen, denn die Liege komme den Menschen mit Naturverbundenheit zugute, so May. Das Gelände, auf dem die Liege steht, hat Fritz Huber zur Verfügung gestellt. Finanziert hat sie die Ortsgruppe Görwihl des Schwarzwaldvereins, errichtet hat sie der Bauhof der Gemeinde Görwihl.

An der Liege ist ein Schild mit folgender Aufschrift angebracht: „In dankbarer Erinnerung an unseren langjährigen Vorsitzenden Altbürgermeister Harald Scheuble.“ Bürgermeister Carsten Quednow bedankte sich beim Schwarzwaldverein für dessen Engagement, „dass Harald Scheubles Namen sichtbar bleibt“. Anna Scheuble berichtete, dass die Himmelsliege – obwohl sie noch gar nicht lange steht – gut angenommen wird. Ihr Mann würde sich darüber sehr freuen, ist Anna Scheuble überzeugt. Der Standort der Liege ist gut gewählt, bietet er doch einen Blick in Richtung Osten bis hin zu den Alpen.

Harald Scheuble war nicht nur Bürgermeister der Gemeinde Görwihl, sondern auch Kreisrat in Waldshut. 20 Jahre lang war er außerdem Vorsitzender des Fördervereins Heimatmuseum Görwihl, im Jahr 2017 wurde er zu dessen Ehrenvorsitzenden ernannt. Scheuble war außerdem Mitglied des Kirchenchors sowie der Trachtengruppe Görwihl.