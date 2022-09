von sk

Am Freitag, 9. September, vermutlich in dem Zeitraum zwischen 0.30 Uhr bis 1 Uhr, gelangten drei unbekannte Männer über ein Fenster in einen Bankautomatenraum in der Hauptstraße in Görwihl. Um ein Betreten des Raumes zu verhindern blockierten die Unbekannten die Eingangstür mit einem Holzbrett. In den Räumlichkeiten versuchten die Unbekannten, zwei Geldautomaten aufzubrechen.

Nach Sachlage gelangten die Unbekannten nicht an das Bargeld. teilt die Polizei mit Die Unbekannten dürften sich eine längere Zeit in der Räumlichkeit aufgehalten haben. Vielleicht wurden sie auch gestört. Einer der drei Unbekannten hatte wohl eine größere Sprühflasche dabei. Zur Flucht dürfte wohl auch ein Fahrzeug benutzt worden sein. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Hinweistelefonnummer 0761/8822880 (rund um die Uhr erreichbar) entgegen.