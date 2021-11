von Karin Steinebrunner

Ein recht ungewöhnliches Konzert erlebten zahlreiche Zuhörer am Sonntag in der Görwihler Pfarrkirche. Pfarrer Bernhard Stahlberger hatte sich zu Reformationstag, Allerheiligen und Allerseelen Olivier Messiaens „Quattuor pour la fin du temps“ (Quartett für das Ende der Zeit) gewünscht. Geiger Mark Johnston stellte das Ensemble zusammen mit Cellist Raphael Moraly, Klarinettist Tore Othmar Poulsen und Pianist Andrey Doynikov. Der erste Satz, „Liturgie de cristal“, beginnt mit den morgendlichen Vogelstimmen, repräsentiert durch den Ruf der Klarinette und hohe Fisteltöne der Streicher, zu denen das Klavier durchsichtige, harmonisch freie Akkorde intoniert.

Im scharfen Kontrast hierzu setzt die „Vokalise für den Engel, der das Ende der Zeit verkündet“ mit einem machtvollen Ausbruch aller vier Instrumente an, gefolgt von einer extrem lyrischen Passage mit getupften Klavierakkorden und vollkommenem Legato der Streicher. Den dritten Satz, ein Klarinettensolo, beschreibt Messiaen als „Abgrund der Vögel“. In den langgezogenen Rufgesten mit verhallenden Phrasenschlüssen, Melodien, die wie schwerelos dahingleiten, dem extremen Crescendo, das in ein wild sich überschlagendes Gezwitscher mündet, bewies Tore Othmar Poulsen seine fulminante Meisterschaft auf seinem Instrument.

Der folgende „Lobpreis der Ewigkeit Jesu“ gehört ganz dem romanzenhaft sich aussingenden Cello, sanft begleitet von Akkordrepetitionen am Klavier. Hier zelebrierte Raphael Moraly absoluten Schönklang. Rhythmische Finesse und perfekte Präzision demonstrierte das Quartett im hierzu extrem kontrastierenden, durchgehend unisono geführten „Tanz des Zorns für die sieben Trompeten“. Hier wurde Messiaens Programmtext „ungeheure Blöcke von purpurner Raserei“ genial umgesetzt.

Der siebte Satz, als „Wirbel der Regenbögen für den Engel, der das Ende der Zeit verkündet“ charakterisiert, bietet nicht nur im Titel Anklänge an den zweiten. Mit dem geräuschhaften Spiel des Bogenholzes auf den Saiten und Glissandoeffekten nimmt das Cello hier jedoch eine Sonderstellung ein.

Der Schlusssatz exponiert als Parallele zum fünften, diesmal interpretiert von der mit zarten Doppelschlägen des Klaviers begleiteten Geige, den Aufstieg des Gottessohnes zu seinem himmlischen Vater.

Wie zu Beginn gewünscht, herrschte danach atemlose Stille, Pfarrer Stahlberger setzte das volle Glockengeläut in Gang, und nach dessen Verklingen ertönte nicht enden wollender Applaus, verbunden mit stehenden Ovationen für die Künstler.