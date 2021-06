Es ist noch nicht lange her, letztes Jahrhundert etwa, als in Herrischried im Juni Schnee fiel. Kam selten vor, aber kam vor. Heute geht einem das Herz auf, wenn es, wie es sich gehört, im Winter schneit. Nichts ist mehr selbstverständlich, weil die Welt im Wandel begriffen ist, wovon auch die Botanik betroffen ist. Den Fichten wird es zu heiß, dafür drängen Exoten wie Palmen oder Artischocken vor.

Kein Witz: die hier abgebildete Artischocke wuchs letztes Jahr im Hotzenwald auf 635 Meter Höhe. Ein Prachtstück, das im Kochtopf endete und mit Dip-Sauce genossen wurde. Davon gibt es ja viele Sorten. Zitronen-Quark-Dip, Drachen-Dip, Dattel-Chili-Dip oder, fast schon profan, Dip mit Kräutern aus der Provence.

Also von dort, wo Le Castellet, die französische Partnergemeinde von Herrischried, liegt. In der Provence wachsen neben Kräutern wie Lavendel und Oregano sogar Olivenbäume. Nun soll eines dieser Exemplare am heutigen Samstag gepflanzt werden – zwar auch im Süden, aber nicht in Le Castellet, sondern am südlichen Ortseingang an der Hauptstraße in Herrischried.

Dort befindet sich seit Jahrzehnten ein Stein mit dem Hinweis auf die Partnerschaft von Herrischried und Le Castellet. Der Stein, hat Bürgermeister Christian Dröse diese Woche mitgeteilt, „ist an sich sehr schön, steht aber alleine und verlassen da“.

Auch die Beleuchtung geht schon seit Jahren nicht mehr. Das wird sich dank eines famosen bürgerschaftlichen Engagements ändern. Denn ein Bürger würde gerne einen für Südfrankreich typischen Olivenbaum spenden und den Platz rund um den Stein umgestalten. Weitere Sponsorengespräche fruchteten auch, sodass aus dem Platz ein Hingucker werden kann. Abgesehen davon: Ein Olivenbaum im Hotzenwald – der Start in ein neues Zeitalter? Ist das schon die Vorbereitung auf den Klimawandel?

Der Haken ist nur, dass Experten nach wie vor vom Auspflanzen eines Olivenbaums in den meisten Regionen Deutschlands abraten. Weil zu kalt, zu windig, zu neblig. Erst recht im Winter: noch kälter, recht frostig, dunkel, nass, lang.

Es wird also spannend. Hält der Olivenbaum den Herrischrieder Winter aus? Kommt er in einen Topf, um vor Anbruch der kalten Jahreszeit in einen Wintergarten versetzt zu werden? Oder muss er da durch? Kleiner Tipp: Eine Wurzelheizung kann unter Umständen hilfreich sein. Und ein Föhn, wegen der Eiszapfen.

