von Hans-Jürgen Sackmann

Der Eingang des Heimatmuseums in Görwihl bekommt ein neues spannendes Exponat. Die gusseiserne Wäschemangel stammt aus der Zeit vom Ende des 19. Jahrhunderts und ist ein Geschenk der Familie Berger-Maier aus Attlisberg.

Eng wird es am Eingang des Heimatmuseums werden, wenn zur historischen Waschmaschine von Karl Kampmann die gusseiserne Mangel aus Attlisberg einzieht. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Das Heimatmuseum von Görwihl erreichte dieser Tage eine erfreuliche Anfrage vom Höchenschwander Berg. Die Familie Berger-Maier aus Attlisberg offerierte eine antike gusseiserne Wäschemangel als Geschenk. Der Vorstand war gleich Feuer und Flamme für das seltene, geschichtlich wertvolle Exponat. Schließlich fristet die von Hand betriebene Wasch- und Wringmaschine von der Firma Karl Kampmann ein einsames Dasein in der Eingangsecke. Die Mange, wie das große Gerät zum Wäscheglätten auch im Süddeutschen und in der nahen Schweiz bezeichnet wird, wäre eine echte Bereicherung und ein Hingucker am Museumseingang. Allerdings müsste man bei den zwei Salutkanonen Abstriche machen.

Glatt und faltenfrei Eine Mange(l) besteht aus einem gusseisernen Gestell mit den zwei gegeneinander laufenden Holzrollen, die mit einer Handkurbelmechanik betätigt werden. Die Seitenteile sind meistens mit einer Blütenornamentik verziert. Zwischen den Seitenteilen, einem x-förmigen Verbindungsstück, ist auf dem Gestell ein rundbogenförmiger Aufsatz mit Blattfedern angebracht. Der Anpressdruck der beiden Hartholzrollen kann mit einem Handrad eingestellt werden. Auf einer Seite befindet sich das große Schwungrad und mit einem Zahnradgetriebe wird die untere Rolle zum Drehen gebracht. Vor und hinter den Rollen befindet sich eine Ablagefläche aus Holz. Es benötigt immer zwei Personen. Eine helfende Hand dreht langsam das Schwungrad, während der achtsame Mangler die Wäscheteile straffzieht und versucht, den Stoff gradlinig durch die Walzen laufen zu lassen. Hin und wieder ist das ein schwieriges Unterfangen.

So machte sich l eine Delegation des Görwihler Heimatmuseums pandemiebedingt mit zwei Autos auf den Weg nach Attlisberg, um die Mangel in Empfang zu nehmen. Freundlich wurden der Vorsitzende Ernst Waßmer, Albert Huber und Hans-Jürgen Sackmann von Familie Berger-Maier empfangen. Rosa Berger, auch Roesli genannt, und Tochter Christel Maier lüfteten gleich das Geheimnis, wie das doch etwas sperrige Utensil auf den Berger Hof kam. Ursprünglich tat es seinen Dienst bei der Familie Karl und Anna Schwab im Gasthof „Hochfirst“ in Neustadt.

Brand zerstört Gasthaus

Weit gefehlt, wer an den Berggasthof oben auf dem Hochfirst denkt. Es gab ein zweites Gasthaus mit gleichem Namen zwischen Feinkost Villinger und Eisenhandlung Stoll. Durch eine Unachtsamkeit einer Angestellten beim Entsorgen der heißen Asche ging das Wirtshaus in Flammen auf und brannte am 20. November 1941 ab. Die Feuerwehr hatte Wochen zuvor eine Übung in dem Anwesen abgehalten. Obwohl etwas müde vom Polterabend des Kommandanten, rettete die Feuerwehr viel Hab und Gut, auch die Mangel.

Görwihl Zu eng für Corona-Vorsichtsmaßnahmen: Heimatmuseum bleibt vorerst weiter geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

Der Gasthof wurde nicht wieder aufgebaut. Als Anna Schwab von Neustadt nach Tiengen zog, vermachte sie die Wringmaschine ihrem Neffen Otto Berger, dem vor einem Jahr verstorbenen Ehemann von Roesli. Die Mangel fristete ein eher trostloses Dasein bei der Familie Berger. Eine solche Kaltmangel diente doch in erster Linie für das Plätten großer Mengen Wäschestücke wie Bettlaken und Tischdecken.

Ein neuer Platz

Immer wieder wurde sie von einer Ecke in die andere verschoben und jetzt wollte man das schwere Gussteil im Sperrmüll entsorgen. Die Tochter Christel Maier fand es besser, die Mangel dem Heimatmuseum in Görwihl zu vermachen, wo nun das geschichtlich wertvolle Exponat eine neue Heimat finden wird. Über den Hersteller und das Baujahr ist nichts bekannt.