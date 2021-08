von Renate Griesser

In der Görwihler Pfarrkirche fand am Dienstag eine Kultursommer-Veranstaltung rund um das Labyrinth statt. Pfarrer Stahlberger gab für das nach dem Vorbild von Chartres neu erstellte Labyrinth eine Gebrauchsanleitung, zwei Schritte und einer zurück, oder drei Schritte nach vorn und den Blick in die Ferne schweifen lassen.

Am 24. August, dem eigentlichen Patroziniumstag des Bartholomäus, konnte nun die sonst jeweils am Montagabend angebotene Andacht mit Herz und Fürbitten, geleitet von Rosmarie Jensen und Peter Szczotok, mit dem Herzensemble gefeiert werden. Mit Kräutersalz und Honig wurden die beiden von Pfarrer Stahlberger gewürdigt.

Form von Gebet

Die Herzlieder Hagios (griechisch für heilig) stammen von Helge Burggrabe, dem es ein Anliegen ist, die menschliche Stimme selbst zum Instrument zu machen. Der Gesang sei die Muttersprache des Menschen, die verdichtete Form von Gebet, die beim Singen die Innenräume des Menschen öffnet.

„Lass leuchten dein Licht....“, ermunterte Rosmarie Jensen zusammen mit den fünf Vorsängerinnen, die um das Labyrinth sitzende Anwesenden, das Hagioslied mitzusingen. Die Melodie der Lieder ist unkompliziert und leicht zu singen. Der Pianist begleitete mit stützenden Akkorden. Im nächsten Lied soll das göttliche Licht in uns leuchten, „Ruach“ bedeutet Atem und Geist, „Elohim“ meint männliches und weibliches, der Atem soll uns im Sinn des Wortes begeistern, im Gesang geben wir dem Atem Töne und Worte, die den Geist inspirieren.

Rosmarie Jensen gab nun eine meditative Betrachtung zum Labyrinth. Mit ruhiger Stimme führte sie in eine Meditation über die vier Elemente und ihren Bezug zu Mutter Erde. Ihre glockenreine Stimme untermalte die unterschiedlichen Elemente ausdrucksvoll – Zeit zum Innehalten und Zuhören.

Das Labyrinth Das Labyrinth von Chartres ist nach uralten Symbolen und Gesetzmäßigkeiten konstruiert. Die Kreisform steht für Mutter Erde, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Die vier Felder im Kreuz angedeutet stehen für die Jahreszeiten, die in einer sechsförmigen Rosette enden. Die Herstellung auf dem Kirchenboden brauchte Geduld, denn der Kleber für den gedruckten Bodenbelag lässt sich nur bei einer bestimmten Temperatur verwenden.

Das Labyrinth lud anschließend zur Bewegung ein. In der Mitte, in der Rosette, ruht eine Schale mit einer brennenden Kerze, eine Schale mit selbstgestalteten Engelsteinen und liebevoll geschriebenen Betrachtungskärtchen. Rosmarie Jensen begleitete mit ihrer Stimme den Gang über die verschlungenen Spuren des Labyrinths. Erst sind es nur zwei, die es wagen, bald sind es mehr, sie schreiten behutsam vor Schritt für Schritt oder einen wieder zurück, bleiben stehen, staunen, dass es weiter geht, freuen sich über eine unerwartete Begegnung.

„Gütiger Gott, führe und leite mich“ singen alle begleitend die meditative Begehung. Sie schreiten voran, balancieren, stehen still bei Gegenverkehr, warten geduldig ab und verlieren sich wieder in sorgloser Gewissheit, weiter auf der Spur zum Ziel, zum Zentrum, zu gelangen. Vom Klavier sind nun meditative Improvisationen zu hören, es entsteht eine wunderbar entspannende Stimmung. Die erste Person ist in der Mitte angekommen und zündete ihr bereitstehendes Teelicht an der Kerze an. Bald umrundete ein leuchtender Kerzenreigen die große Kerze, die Engelsteine und die Karten fanden allmählich ihre Besitzer. Auf meiner Karte stand: „Man sollte Anteil nehmen, an der Freude, Kunst und Musik des Lebens.“

Das könnte das Motto des Görwihlers Kultursommers sein, der begonnen hat, und seine Besucher in anregende Sommerstimmung bringt.