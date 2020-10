von Karin Steinebrunner

Nach seinem Erstlingswerk „Allezeit und Ewigkeit“, in dem es unter anderem um die Implikationen der menschlichen Zeitlichkeit ging, hat Diakon Günter Kaiser ein weiteres Buch veröffentlicht. Sein Titel lautet in leichter Abwandlung eines Bibelzitates „Was sucht ihr die Lebenden bei den Toten? – Wege in und aus der Trauer“.

„Es ist keine direkte Fortsetzung meines ersten Buches“, verrät der Autor, „aber es gibt da schon inhaltliche Anknüpfungspunkte, vor allem in dem Abschnitt über Leid-Zeit“. Das zweite Buch Kaisers soll ein Wegweiser im Trauerfall sein, nicht im Sinne einer unbedingt nachzuvollziehenden Anleitung, sondern als Einladung, eine Wegstrecke durch die Trauerzeit gemeinsam zu gehen, dabei den eigenen, individuellen Weg zu finden und ihn auch für sich selbst anzuerkennen.

Das Buch ist in die fünf Kapitel Abschied, Glaube, Hoffnung, Liebe und Leben eingeteilt. In deren Verlauf gibt es drei Besuche an einem Grab sowie drei Wegweiser. Bei den Grabbesuchen wandelt sich das Gefühl von anfänglicher Ohnmacht über einen ersten Hoffnungsschimmer bis zur Gewissheit, dass die Liebe überdauert.

Unabhängig davon eröffnen die Wegweiser mögliche Richtungen, wobei Kaiser betont, dass es dabei kein Richtig oder Falsch gibt, sondern nur individuell aus der jeweiligen Befindlichkeit heraus getroffene Entscheidungen. Braucht der Trauernde noch Zeit, seine Trauer auszuleben, befindet er sich in der Phase erinnernden Gedenkens, oder ist er schon bereit, nach vorne zu schauen? Dabei ist diese Rückkehr ins Leben bei Kaiser verbunden mit dem Aufbau einer neuen, gewandelten Beziehung zu dem Verstorbenen, verbunden mit dem gläubigen Vertrauen, dass Tod in Wahrheit gar nicht existiert.

Zur Untermauerung dieser Überzeugung zieht Kaiser etliche Bibelzitate heran, angefangen beim Bericht über die Auffindung des leeren Grabes Christi am Ostermorgen. Den einzelnen Kapiteln hat er eigene Fotos beigesellt. Die Kapitel sind kurz, übersichtlich und gut zu lesen, wobei der Autor akut Betroffenen dazu rät, das Buch nicht durchzulesen, sondern sich das jeweils der eigenen Situation angepasste Kapitel auszuwählen, auch Vorgriffe und Rückwendungen zuzulassen.

Eigentlich, so Kaiser, habe er den Plan zu diesem Buch schon vor der Niederschrift seines Erstlings gehabt, dem er dann aber den Vorrang gab und der auch dazu geführt habe, dass er seine Entwürfe zum aktuellen Buch nochmals deutlich überarbeitet habe. Inzwischen habe er von Verwandten aus Amerika sehr viel positives Feedback für seinen Erstling erhalten, so dass er überlege, diesen ins Englische übersetzen zu lassen. Und zudem gehe es definitiv weiter, erklärt er überzeugt. Sein nächstes Buch wird sich um die Bedeutung von Wundern drehen.