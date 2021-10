von Werner Probst

Ihr 50-jähriges Bestehen haben die Montagsturnerinnen, eine Abteilung des Sportvereins Görwihl, im Sportheim am Weiherfeld gefeiert. Die große Besonderheit der Abteilung ist, dass mehrere Mitglieder seit der Gründung der Abteilung dabei sind, so auch die Vorsitzende Karin Dorfmeister, die immer noch das Zepter führt.

Im Rückblick von Karin Dorfmeister kam zum Ausdruck, dass neben der sportlichen Ertüchtigung auch das freundschaftliche Miteinander in den fünf Jahrzehnten nicht zu kurz kam. So wurde auch an diesem Abend angestoßen und Erinnerungen wachgerufen, als im Gründungsjahr die Hotzenwaldhalle fertig gestellt wurde und dann genauso als Trainingsmöglichkeit diente, wie das neugebaute Hallenbad. Vielfach wurde im Training auch Volleyball gespielt.

Eine feste Größe waren die Montagsturnerinnen auch im Gemeindeleben. So waren sie stets auch an Fasnacht mit von der Partie und begeisterten die Zuschauer bei den Fasnachtsumzügen mit ihren fantasievollen Kostümen, wofür sie des Öfteren auch mit Preisen dafür belohnt wurden.

Zu den schönen Erinnerungen der Montagsturnerinnen gehörten aber auch die vielfach unternommenen zweitägigen Wanderungen in die Schweizer Berge und der Besuch von Musicals in Stuttgart und Bern.

Nicht erfreulich für die Mitglieder ist die Corona-Pandemie. Da sich die Gruppe nicht mehr in der Hotzenwaldhalle betätigen durfte, wurden bislang an den Montagen immer wieder kleinere Wanderungen unternommen.

Während allen Mitgliedern an diesem Abend eine Tafel Schokolade den Abend versüßte, überreichte Erika Fricker der Vorsitzenden Karin Dorfmeister und Kassiererin Ursula Flum jeweils eine Orchidee als Dank für ihre langjährigen Aktivitäten in der Abteilung. Mit einem gemeinsamen Abendessen klang die fröhliche Versammlung aus.