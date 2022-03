von Hans-Jürgen Sackmann

Herausgekommen war ein riesiger Berg von Bäumen und Sträuchern aufgeschichtet am Steinbühl südwestlich von Rüßwihl. Es entwickelte sich ein gigantisches Feuer mit gewaltigem Funkenflug. Die KLJB hatte eine Open-Air Bühne aufgebaut, wo in der dunklen Nacht die Oberwihler Hexen, Höllbachgeister und die Hotzenhüller aufspielten. Die Einnahmen werden später an die Kriegsopfer der Ukraine gespendet.