Das Ensemble Le Quatuor Odysee kam direkt aus Paris. Die vier Musiker besuchten das erste Mal die Kirche uff ´em Wald in Görwihl und haben zwei Geigen (Francois Pilous und Audrette Goul), eine Bratsche (Olivier Maron), und ein Cello (Raffael Benoit) im Gepäck. Sie bringen Kompositionen von Haydn, Beethoven und moderne Stücke wie die der Kanadierin Kelly-Marie Murphy, die über das Phänomen Licht Töne erfindet. Von Haydn interpretieren sie das Quintenquartett Opus Nr. 6., das Thema, eine Folge von zwei Quinten, wird in allen Tonarten variiert. Wie sie es spielen, lässt aufhorchen. Sind es wirklich nur vier Streicher? Es tönt wie ein großes Orchester. Virtuos setzt die erste Geige ein, das Cello unterstreicht in kraftvollen Strichen, Bratsche und zweite Geige variieren in rasantem Tempo. Ein mitreißendes Echo erfüllt den Kirchenraum. Das Cello zupft zu einem Tänzchen, das gefällig wiederholt in verschiedenen Formen zum Ohrwurm wird.

Das Murphy-Stück über das schräge Licht zeigte auch andere Qualitäten des Ensembles – sie interpretieren musikalisch Lichtfacetten. Die hohen Töne lassen den Tanz von Elfen erscheinen, gebändigt von den tieferen Tönen, ein Spiel der Lichterbögen, der unter die Haut geht, elektrisch pulsierend. Nach der Pause brachten sie ein Stück von Beethoven zu Gehör. Eigentlich tönte es wie ein Haydnquartett mit den Wiederholungen des Themas. Aber dann erfahren die Zuhörer mehr Dramatik. Einstimmige Wiederholungen des Themas, die in Variationen wiederkommen, ein stimmiges Echo. Lebhaft der letzte Satz, dramatische, traurige Klänge, das Cello warnt, ja droht mit dunklen Tönen. Dann kippte die Stimmung wieder ins Tänzerische, und wechselte ins Dramatische zurück. Die Ohren der Zuhörer bleiben gespannt offen, bis der fulminante Schluss erfolgt.

Tosender Beifall für die Pariser Musiker. Als Zugabe gaben sie „Shine you no more“, ein modernes Stück zum Besten. Ja, sie sind ein vielseitiges Ensemble, das unterschiedliche Musikstile kraftvoll interpretiert.