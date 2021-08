von Renate Griesser

In der geräumigen Scheune, als Straußenwirtschaft genutzt, stellen sich in elegantem Schwarz fünf Musiker hinter ihren Notenpulten auf. Es sind vier Männer, hinter der großen, goldglänzenden Tuba sitzt verborgen eine blonde Frau. Klassische Töne von G.F. Händel lassen die bekannte Melodie „Arrival of the Queen of Sheba“ erkennen. Der wildromantische Nestorhof im Hotzenwald beherbergt den in England komponierenden Händel gespielt von den Concert Brass Soloists ebenso international. Der Leiter, Dirk Amrein, studierte in Basel Posaune, lernte dort die anderen Quintettspieler kennen, Henryk Kalinsky, den Horninterpret aus Warschau, die Schweizer Andre Schüpach und Adrian Schneider mit den Trompeten. Sie gründeten 1989 das Quintett mit der neuen Tubaspielerin Helene Berglund aus Stockholm, also wurden sie wirklich die internationalen Concert Brass Soloists.

Festliche, wärmende Töne, die man im Lockdown so lange live zu hören vermissen musste, zogen durch den Nestorhof. J.S. Bach aus Leipzig war der Pate des für Bläser umgeschriebenen Concerto in D minor. Gold glänzte auf und die fünf Bläser spielen mit Bedacht, keinen zu übertönen, das lebhafte Allegretto, im Andante kündigt die Posaune feierlich die Melodie an, die anderen setzen kanonartig ein. Am Nebentisch ist der Vesperteller serviert, schaumgekrönte Biergläser und Aperogläser lassen den musikalischen Genuss auch zu einem kulinarischen werden. Die warmen Töne des Andante werden vereint im warmen umfassenden Ton der Tuba, ein besonderer Hörgenuss.

Eine lebhaft gespielte Fuga folgt mit allen Bläsern. Das Thema wird aufgenommen, die anderen stimmen nacheinander ein und im Schlussakkord fügt sich alles zusammen. Frühromantik bestimmt den Stil des Quintett No.2, von V.Ewald aus Petersburg. Es trillert und vibriert im Schlusssatz Allegro vivace. V. Ewald spielte selbst Cornett und so entstand diese Komposition, die später von Edward H. Tarr bearbeitet wurde. Die Concert Brass Soloists hatten sogar die Gelegenheit dieses Stück im Rittersaal der Eremitage in St. Petersburg mit Original Kornetten des letzten russischen Zaren aufzuführen, der selbst Cornett spielte. Allerdings mussten sie weiße Handschuhe beim Spielen tragen um die historischen Museumstücke zu schützen.

Im zweiten Teil gab es Unterhaltungsmusik mit der bekannten Melodie Dany Boy, schräg und einfühlsam intonierten sie die Melodie. Als Zugabe gab es Somewhere aus der Westsidestory, eine Herzensmelodie, die dem einen oder anderen Zuhörer eine Gänsehaut bescherte.