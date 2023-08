Mit einer ungewöhnlichen Besetzung und zugleich unerwartet bekanntem Programm endete der Görwihler Kultursommer. Das Trio Glissando aus Stuttgart mit Janine Schöllhorn, Flöte, Emilie Jaulmes, Harfe und Matthias Nassauer, Posaune präsentierte in seinem Konzert gelungene Bearbeitungen klassischer Stücke. Matthias Nassauer führte mit kleinen Bonmots und Anekdoten in die jeweiligen Programmpunkte ein.

So wusste er beispielsweise zu Vivaldis Harfenkonzert zu berichten, dass dieser kunstsinnige Pfarrer oft mitten in der Messe die Kirche verließ, wenn ihm eine musikalische Idee zugeflogen war, oder dass der als „Opernführer der Nation“ in die Geschichte eingegangene Marcel Prawy angesichts von Johann Strauss‘ Walzer „An der schönen blauen Donau“ einmal alle Grünstufen, in der die Donau schillert, mit Prozentzahlen aufgezählt habe, nur blau sei sie an keiner Stelle gewesen.

Ebenso humorvoll wie diese Kommentare war die Ausführung der Stücke, vorgetragen mit Spielwitz, aber ohne je karikierend zu wirken. Im Gegenteil nahm sich die Posaune etwa in Vivaldis von Emilie Jaulmes großartig interpretiertem Harfenkonzert als vornehm zurückhaltender basso continuo ausnehmend passend aus, ebenso wie Harfe und Posaune gemeinsam das von Janine Schöllhorn mit anmutig dahinfließenden Bögen auf ihrer Flöte gespielte Andante KV 315 von Mozart als zarter orchestraler Hintergrund begleiteten. Eine Posaune mit größerem Schalltrichter nahm Matthias Nassauer zur Hand zu Brahms‘ temperamentvoll und unter Auskosten der typischen markanten Tempowechsel vorgetragenem „Ungarischem Tanz“ Nr. 5. Im weiteren Programmverlauf begeisterte das Trio mit Medleys aus Bizets Oper „Carmen“ sowie mit Melodien aus bekannten Werken George Gershwins.

Mit Jan Sandströms 1991 auch im Original für Posaune geschriebenem „Sang Till Lotta“ war das Trio schließlich in der musikalischen Gegenwart angekommen, und als Überraschung kredenzten die drei als Zugabe das von Nassauer gesungene „Die Zeit mit dir war wunderschön“.

Direkt davor hatten sich zum Ende dieses zehnten Görwihler Kultursommers Brigitte Sommer im Namen der Künstler mit einem von ihr gestalteten und von allen signierten Bild sowie Barbara Dannenberger und Franz Maise im Namen von Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat mit einem Gutschein für ein gemeinsames Essen bei Pfarrer Stahlberger für zehn Jahre unermüdlichen Engagements bedankt.