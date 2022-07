von Werner Probst

Mit einem teilweise geänderten Vorstandsteam gehen die Freie Wähler Görwihl in die nächsten beiden Jahre. Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Herbert Nägele und sein Stellvertreter Roland Lauber. Ramona Eckert wird als Schriftführerin fungieren und Regina Arzner-Nägele die Kasse führen. Als Beisitzer werden Eva Rippel, Friedrich Westermann und Paul Mutter dem Vorstand angehören.

In der Jahreshauptversammlung im Restaurant Am Weiherfeld stand aber die Ernennung von Kassierer Paul Mutter zum Ehrenmitglied im Mittelpunkt. Seit der Gründung der Ortsgruppe im Jahre 1990 führt er ununterbrochen, ohne jede Beanstandung, die Vereinskasse und sei auch immer sonst zur Hilfe bereit gewesen, sagte Vorsitzender Herbert Nägele. Unter dem Beifall der Mitglieder gab er Paul Mutter die Urkunde zur Ernennung zum Ehrenmitglied und überreichte zudem ein Präsent. Mit einem Geschenk wurde auch Friedrich Westermann bedacht, der während zwölf Jahren den Schriftführerposten bekleidete.

Coronabedingt fand die letzte Jahreshauptversammlung vor drei Jahren statt. Zu den erfreulichen Punkten in dieser Zeit seit der letzten Jahreshauptversammlung gehört die Gemeinderatswahl, bei der die Freien Wähler stimmenstärkste Fraktion wurden und fünf der 14 Gemeinderatsplätze erringen konnten. Erfreulich war auch die Direktwahl von Görwihls Bürgermeister Carsten Quednow in den Waldshuter Kreistag.

Einsatz für die Albtalstraße

Zu den herausragenden Punkten gehörte aber auch die jahrelange Schließung der Albtalstraße südlich von Tiefenstein. Bislang wurden von den Freien Wählern keine Mühen gescheut, um zu erreichen, dass die Straße wieder geöffnet wird. So fand auch eine Demonstration statt, an der neben dem Landrat auch die Abgeordneten aus der Region teilnahmen. Auch weitere Aktionen folgten, doch ist die seit nunmehr sieben Jahren gesperrte Straße immer noch gesperrt.

Vorsitzender Herbert Nägele und Schriftführer Friedrich Westermann konnten in der Versammlung aber auch über viele positive Punkte berichten. So läuft derzeit auch der Breitbandausbau wieder, der Kindergartenneubau ist alsbald zum Bezug bereit und der Bebauungsplan Breite voll in der Planung und von der geplanten Tagespflege im Ortsteil Segeten soll für viele Menschen eine Hilfe sein.

Mit einem positiven Kassenbericht konnte Kassierer Paul Mutter aufwarten. Auf der Ausgabenseite stand auch eine Spende für die Kosten der Werbung, die für die Öffnung der Albtalstraße entstanden sind.

Bürgermeister Carsten Quednow, der auch die Neuwahlen leitete, berichtete über die Arbeit in der Gemeinde, aber auch im Kreistag. Fehlende Apotheken und Ärzte beschäftigen die Gremien gleichermaßen. Von der Tagespflege in Segeten könne die ganze Region profitieren.

Zum Schluss der Versammlung appellierte Vorsitzender Herbert Nägele an die Mitglieder, alles zu versuchen, dass junge Mitbürger sich zu den Freien Wählern finden.