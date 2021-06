von Hans-Jürgen Sackmann

In Niederwihl eröffnete Maxi Schneider die „Wellnessoase“. Bei der Betreiberin handelt es sich um die ehemalige Wirtin der „Knoblauchzehe“ in Herrischried. Sie bietet neben den klassischen Anwendungen ganz besonders ayurvedische Ganzkörpermassagen an. Jeder Klient bekommt nach der tief entspannenden Massage eine gute Tasse indischen Dosha Tee serviert. Den Tag der offenen Tür wird es geben, sobald die Corona Auflagen ein gemütliches Beisammensein ermöglichen.