von kss

Zu einem etwas anderen Gottesdienst am Dreifaltigkeitssonntag waren die Gläubigen in Görwihl eingeladen. Dem Communitas-Gedanken entsprechend, wurden die Anwesenden dazu ermuntert, ihren Dank an den dreieinigen Gott auszusprechen sowie Namen derjenigen zu nennen, für die sie beten wollten.

Zudem gab es eine ausgewählte musikalische Gottesdienstbegleitung. Einmal mehr übernahm das achtköpfige Herzensemble unter der Leitung von Rosemarie Jensen und mit Peter Szczotok am Klavier die Umsetzung der Gemeindegesänge, angereichert durch Lieder von Helge Burggrabe. Daneben gestalteten aber vor allem Geiger Mark Johnston und Pianist Alexander Reitenbach diese Messfeier wesentlich mit.

Als Eingangsmusik hatte das Duo eine Sonate von Franz Schubert mitgebracht, deren erster Satz mit seinem munteren Tempo und seiner fröhlichen Beschwingtheit zum in den letzten Tagen erwachten Frühling sehr gut passte. Herbert Howells‘ bedächtiges, leicht hymnisch wirkendes kurzes Stück „Chosen“ Tune hingegen führte die Zuhörer in eine Atmosphäre entspannter Ruhe.

Einen ganz eigenen Charakter prägte auch das nach der Predigt eingefügte Stück des Mexikaners Silvestre Revueltas aus. Auf der Geige mit Dämpfer gespielt, evozierte es einen meditativen, in Pastelltönen gehaltenen Klangteppich, der sich wunderbar dafür geeignet hätte, das Labyrinth von Chartres einzuweihen, das Ereignis, zu dem die beiden Musiker eigentlich ursprünglich gekommen waren, und das aufgrund der bislang für die stabile Verlegung zu kühlen Temperaturen in der Kirche nochmals hatte verschoben werden müssen.

Einen aparten Gegenpol zum Vorigen bildete ein Stück aus den „Danses de Jacarémirim“ von Darius Milhaud, beinahe aggressiv daherkommend in seinem aufgeregt dissonanten, virtuos fetzigen Duktus. Zur Kommunion kredenzten Mark Johnston und Alexander Reitenbach ein Werk des Georgiers Wascha Asaraschwili, das trotz der etwas ungewohnten Harmonik einen impressionistisch angehauchten Klang entfaltete.

Zum Auszug erklang dann die Romanze aus der dritten Violinsonate von Edvard Grieg, mit träumerisch fließender Klaviereinleitung, die beim Einsatz der sanft geschwungenen Geigenmelodie in federleichte Arpeggien überging. Im weiteren Verlauf schwang sich die Geige zum großen Gefühlsausbruch auf, um in einer Pizzicato-Passage wiederum dem auftrumpfenden Klavier den Vorrang abzutreten. Nach einem besinnlichen Moment schloss der Satz in einem von den beiden Instrumentalisten hauchzart gestalteten Höhenflug, sich quasi auflösend in himmlische Weiten.

Für die Gottesdienstbesucher, die dieses kleine Konzert ebenso genossen hatten wie die Künstler selbst, die dank der Einbindung in die Eucharistiefeier seit Langem wieder einmal sozusagen vor Publikum spielen konnten, gab es noch eine Zugabe in Form des zweiten Satzes der eingangs erklungenen Schubertsonate.