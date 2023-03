Die Trachtenkapelle Strittmatt (TKS) hat am letzten Juniwochenende viel vor. Die Mitglieder wollen zum Fest anlässlich des 165. Geburtstags ihres Vereins einladen. Dafür brauchen sie jede helfende Hand, wie aus der Hauptversammlung hervorging.

Es soll ein dreitägiges Bezirksmusikfest mit einem Gesamtchor von über 200 Musizierenden werden. Damit das gelingt, will die Trachtenkapelle alle Musiker, deren Familien und Freunde mobilisieren, erklärte der Vereinsvorsitzende Simon Stoll und blickte auf die gesamte Organisation, Arbeiten rund um den Auf- und Abbau auf dem Strittmatter Bolzplatz, Verpflegung und Bewirtung der Gäste und der Musiker, Werbung und Detailplanung im Vorfeld sowie Musikproben. Das alles soll von Samstag bis Montag, 24. bis 26. Juni stattfinden, sagte Stoll: am Samstag ein großer Brass-Abend mit drei bekannten und beliebten Formationen, am Sonntag ein großes Bezirksmusikfest mit fünf befreundeten Musikkapellen, am Montag ein klassischer Handwerkerhock zum Ausklang. Dirigent Haymo Brugger und Schriftführerin Patrizia Matt hätten Fördergeld des Bundes beantragen können, weshalb der Eintritt am Festsamstag nur fünf Euro koste. Für Sponsoren würden maßgeschneiderte Pakete geschnürt.

Bürgermeisterstellvertreter Roland Mutter leitete die Wahlen, doch alle elf betreffenden Vorstandsposten sind wie bisher wieder besetzt worden. Darüber hinaus neu: Manuel Kaiser und David Kohlbrenner teilen sich nun das Amt des Materialwertes von Andreas Jarusel, Bernadette Schmidt ist für das Probelokal zuständig, Tobias Schlegel kümmert sich um das Materialräumle, dem Notenwart Michael Preißer hilft zukünftig Michael Stoll, Theresa Baumgartner übernimmt das Amt des Trachtenwartes von Bernadette Schmidt, Lena Preißer obliegt die bebilderte Chronik, Fotos machen zukünftig Bernadette Schmidt und Patrizia Matt; für die Internetpräsentation und Auftritte in den sozialen Medien löst Matthias Schneider Niklas Wasmer ab, Probenbesuche dokumentiert Markus Schlegel in der neuen Konzertmeister-App. Ehrungen erhielten Roland Matt (45 Jahre Mitgliedschaft), Elke Stoll (30 Jahre), Michael Stoll (15 Jahre) und Simon Stoll (15 Jahre). Von 50 aktiven Musikern sind über ein Drittel im organisatorischen Geschehen der TKS eingebunden.

Infokasten: Die Trachtenkapelle Strittmatt hat derzeit 50 aktive Mitlieder, 49 Passivmitglieder und 11 Zöglinge. Sie wurde 1885 gegründet und feiert im Sommer 165 Jahre Vereinsgeschichte mit einem großen Bezirksmusikfest am letzten Juni-Wochenende. Vorsitzender des Vereins ist Simon Stoll, das Dirigent ist Haymo Brugger. Informationen auf der Homepage der TKS unter: www.trachtenkapelle-strittmatt.de oder per E-Mail an: vorstand@trachtenkapelle-strittmatt.de.