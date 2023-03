Für den Dirigenten der Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl, Ekkehard Heinrich, war das traditionelle Jahresabschluss-Doppelkonzert mit der Trachtenkapelle Niederwihl das letzte in dieser Funktion. „Seit Januar haben wir geprobt, den Verein und die Musiker habe ich zu schätzen gelernt, sie waren sehr motiviert und engagiert“, so die lobenden Worte des Dirigenten, welcher zukünftig beim Musikverein Birnendorf den Takt angeben wird.

Bei der Trachtenkapelle Niederwihl gibt es mit Katja Strittmatter bereits eine neue Dirigentin. Nach 13 Proben plus Probewochenende und Registerproben feierte sie am Samstag vor gut 350 Zuschauern in der Hotzenwaldhalle ihr Debüt mit 40 Musikern auf der Bühne. Auch die Görwihler waren mit 40 Musizierenden vertreten; mit dabei bei der Bauernkapelle: der künftige Görwihler Bürgermeister Mike Biehler an der Querflöte. Isabell Dannenberger und Alicia Albiez führten als Moderatorinnen durch den Abend.

Die Gastgeber aus Görwihl eröffneten mit einer „Reise in den wilden Westen“. In „Spirit: Stallion Of The Cimarron“, arrangiert von Frank Bernaerts, wird versucht, den Charakter eines wilden Pferdes aus dem gleichnamigen Animationsfilm musikalisch umzusetzen. Wild ging es dann auch mit dem Konzertmarsch „Salemonia“ weiter, komponiert von Kurt Gäble, welchen die Musiker gut umsetzen konnten. Das Publikum in der vollen Hotzenwaldhalle, belohnte den Einsatz mit frenetischem Applaus. Nach „Beauty And The Beast“ und einem „Silbermond Medley“ wurde der Görwihler Schlagzeug-Nachwuchs vorgestellt: Elias Vogt, Franziska Weiß und Valentina Maier meisterten ihre Feuerprobe; das Schlagzeug Solo: „Ich und mein Schlagzeug“, von Paul Biste, mit Bravour. Das Publikum war begeistert, verlangte und bekam eine Zugabe. Zum Abschluss durfte die „Kuschel-Polka“ nicht fehlen, zu welcher eifrig mitgeklatscht wurde.

Nach einer kurzen Umbaupause öffnete sich der Vorhang für die 40 Musiker der Trachtenkapelle Niederwihl. Ziel des Konzerts sei es, das Publikum zu unterhalten, so die neue Dirigentin Katja Strittmatter: „Wir haben Stücke gewählt, die gute Laune verbreiten und zum Mitmachen anregen“. Mit guter Laune und „Udo Jürgens live“, arrangiert von Gurt Gäble, startete das Programm. Lieder wie „Griechischer Wein“ animierten das Publikum zum Mitschunkeln.

Danach wurde der Saal in „My Dream“, von Peter Leitner, in eine Traumwelt befördert. Hier stach besonders das Trompeten-Solo mit harmonischen Klängen hervor, welche zum Wegträumen animierten. Energiegeladen ging es mit den „Gablonzer Perlen“ von Franz Bummerl weiter, gefolgt von „Pirates Of The Caribbean: At World´s End“ von Hans Zimmer. Ein anspruchsvolles Stück mit vielen Rhythmik und Melodiewechseln, welche die Musizierenden gut meisterten. Zum Ende hin wurde das Publikum mit Stücken wie „Skandal im Sperrbezirk“ zum Mitsingen animiert. Zum krönenden Abschluss betraten gegen 22.30 Uhr überraschend beide Kapellen die Bühne der Hotzenwaldhalle. Strittmatter und Heinrich dirigierten gemeinsam die „Drei Tenöre“ von Heribert Rauch und als Abschluss den „Böhmischen Traum“ von Norbert Gälle, welcher höchstpersönlich im Publikum saß.

Der Vorsitzende der Bauernkapelle Görwihl, Andreas Gerspach, ehrte Priska Gerspach für 25 und Rolf Albiez für über 40 Jahre Mitgliedschaft bei der Bauernkapelle Görwihl.