Görwihl – Im dreifachen Doppelpack boten Miriam Klüglich und Harald Sinot Klassik, kombiniert mit Improvisationen von David Klüglich in ihrem Matinéekonzert. Dabei nahm sich Miriam Klüglichs Bruder David (Klavier) jeweils eine markante Stelle aus dem klassischen von Geigerin Miriam Klüglich und deren Mann, Pianist Harald Sinot, ausgewählten Werk als Basis für seine Improvisation heraus. Als „Hommage“ betitelten sie ihr Programm, weil alle Werke mit Erinnerungen des jeweiligen Komponisten an einen persönlichen Verlust verknüpft sind.

David Klüglich begann mit einem rauschenden Klanggemälde, das er aus den aufeinandergeschichteten Terzklängen des Anfangs der dem ersten Satz von Alban Bergs Violinkonzert zugrundeliegenden Zwölftonreihe entwickelte. Miriam Klüglich lud danach die Zuhörer ein, auf Spurensuche zu gehen. Berg nämlich erhielt während der Komposition die Nachricht vom Tod der Tochter seiner guten Freundin Alma Mahler, woraufhin er dem Werk die Widmung „Dem Andenken eines Engels“ gab. Mit den Terzen, so Miriam Klüglichs Kommentar, wollte er den fröhlichen Charakter der Verstorbenen zum Ausdruck bringen, die vier Ganztöne am Ende der Zwölftonreihe indes schlagen eine Brücke zum Beginn des Bachchorals „Es ist genug“. Dank der Erklärungen erschloss sich den Zuhörern der Geist der doch eher sperrigen, hoch komplexen Zwölftontechnik.

Als zweites Stück erklang die Violinsonate von Francis Poulenc, eine Hommage an den spanischen Dichter Federico Garcia Lorca, der den spanischen Faschisten zum Opfer fiel. Das geschmeidige, sensible Spiel Miriam Klüglichs setzte berückend schöne Melodien gegen die wie Schüsse wirkenden Sforzati des kraftvollen Klavierspiels von Harald Sinot.

In frühlingshaftem Überschwang beginnt Brahms‘ 1. Violinsonate, um im zweiten Satz angesichts der Erkrankung seines Patenkindes, eines Sohnes des Ehepaars Clara und Robert Schumann, radikal in eine Stimmung schmerzvoll fahler Trostlosigkeit, kombiniert mit wehmütiger Erinnerung zu wechseln. Der dritte Satz schließt charakterlich eher wieder an den ersten an. Hier haben sich die Künstler eine besonders reizvolle Variante ausgedacht, indem David Klüglich seine ganz dem Gestus der Komposition entsprechende Improvisation über das im Satz zitierte Regenlied mit elegantem Übergang der Geige nahtlos in den Vortrag einbaute.