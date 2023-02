41 Personen entschlossen sich 2022 in der Gemeinde Görwihl aus ihrer Glaubensgemeinschaft auszutreten. Davon gehörten 31 zuvor der römisch-katholischen und zehn der evangelischen Kirche an. Die Kirchenaustrittszahlen sind somit die letzten Jahre stetig steigend: 2021 waren es noch 32 und 2020 29 Personen, welche sich zu einem Austritt entschlossen.

Görwihl steuert auf 4300 Einwohner zu

Die Einwohnerzahl Görwihls ist vergangenes Jahr erneut leicht angestiegen. Ende 2022 hatte die Gemeinde 4288 Einwohner, 2021 waren es noch 4225 und 2020 4217 gemeldete Personen. Im vorigen Jahr kamen insgesamt 290 Menschen neu in die Gemeinde, im Gegenzug meldeten sich 244 Personen ab.

Einen leichten Rückgang gab es bei den Eheschließungen in der Gemeinde: 12 Paare gaben sich 2022 in der Gemeinde Görwihl das Ja-Wort. Somit ist die Gemeinde wieder auf dem Eheschließungsniveau von 2020, als 15 Eheschließungen eingegangen wurden. 2021 gab es mit 24 frischvermählten ungewöhnlich viele Eheschließungen. Ralf Stenzel von der Gemeindeverwaltung verrät, das in Görwihl die Trauung auch noch gelegentlich der Bürgermeister selbst vornimmt. Jeder Bürgermeister kann eine Schulung belegen, ist dann befugt Paare vor dem Standesamt zu trauen, dies ist nicht ungewöhnlich, mal sehen ob der neue Bürgermeister Mike Biehler diese Tradition aufrecht erhalten wird.

Geburtenzahl bleibt auf hohem Niveau von 2021

2022 gab es in der Gemeinde Görwihl 46 Geburten, ein Neugeborener weniger als ein Jahr zuvor und ein deutlicher Anstieg zu 2020 als nur 29 Geburten gemeldet wurden. Hausgeburten soll es keine gegeben haben, die Geburten fanden alle außerhalb statt und wurden nachgemeldet, bemerkt Stenzel.

2022 sind in Görwihl drei mehr Menschen gestorben als ein Jahr zuvor. 45 Menschen verstarben über das Jahr verteilt. Auch diese Zahl wurde nachgemeldet, der Großteil der Menschen verstarb in Krankenhäusern oder Altenheimen außerhalb Görwihls.