Das Familienwerk Sölden – Stationsgebiet Görwihl – ist eine gemeinnützige Einrichtung mit 300 Einsatzkräften im Land. Die Station Görwihl feiert in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen. Bürgermeister Mike Biehler lud darum am Freitagnachmittag zu einer kleinen Feierstunde ein. Die Görwihler Familienhelferin Karin Scholz ist am längsten dabei, sie feiert 2024 ihr 40-jähriges Dienstjubiläum.

Ein Blick zurück: Am 1. März 1973 wurde die Station des Dorfhelferinnenwerks in Görwihl gegründet und wurde von der Gemeinde Görwihl, der katholischen Kirchengemeinde Hotzenwald St. Wendelinus und der evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl als Träger im Stationsgebiet Görwihl betrieben.

Ein Grund zu feiern: Zu Kaffee und Kuchen lud der Bürgermeister in die „Zauberküche“ des Kindergartens St. Martin ein, um im Namen der Gemeinde ein herzliches Dankeschön auszusprechen für die wertvolle Arbeit, die seit 50 Jahren durch das Familienwerk Sölden geleistet wird. Dem schloss sich der Diakon Günter Kaiser als Vertreter der Kirchengemeinde an.

„Familien sind unser Ding“

Elisabeth Groß, die Leiterin des Familienwerkes Sölden bedankte sich für die Einladung. Sie beschrieb, dass auch öfters Ältere nach Unterstützung fragen, doch dafür seien die Helferinnen nicht zuständig. „Familien sind unser Ding“, stellte sie richtig. Die Fachkräfte der Familienpflege leisten Hilfe für Familien in Notsituationen. „Wenn ein Elternteil ausfällt, im privaten Umfeld keine helfenden Hände zu Verfügung stehen, dann sind wir zur Stelle, das ist unsere Sache“, fuhr die Leiterin fort.

Das Dorfhelferinnenwerk Sölden hat sich nach knapp 70 Jahren für eine Namensänderung entschieden in neu Familienwerk Sölden. So wird auf den ersten Blick klar, für wen die Mitarbeiterinnen zuständig sind. Es gilt Kinder und Haushalte zu versorgen. Doch die Einsätze haben sich grundlegend geändert und sind „puzzelartiger“ geworden. Die Helferinnen haben zwei, ja drei Einsätze am Tag an verschiedenen Orten. Aus diesem Grunde wurde nicht nur der Namen geändert, sondern auch die Organisation. So wurden die Einsätze früher von Mitarbeitern auf den Gemeinden koordiniert. Neu werden die Familien und Helferinnen von 20 Einsatzleiterinnen betreut und die vielen Einsätze koordiniert. Wenn der haushaltsführende Teil – oft die Mutter – wegen Krankheit, einer Kur oder eines Krankenhausaufenthaltes ausfällt und in der Familie mindestens ein Kind unter 12 Jahren lebt, kann Hilfe angefragt werden. Die Voraussetzung für eine Unterstützung ist die Freigabe der gesetzlichen Krankenkasse. Dafür ist ein ärztliches Attest, welches die medizinische Indikation und den Stundenumfang festlegt.

Die Mitarbeiterinnen des Familienwerks Sölden sind durch ihre mehrjährige Ausbildung fachkundige „Familienwerkerinnen“. Sie verfügen über ein fundiertes Wissen und Können in den Bereichen Pädagogik, Hauswirtschaft, Landwirtschaft und Pflege. In enger Absprache mit der Familie sorgen sie dafür, dass die Notsituation bestmöglich überbrückt wird. Im Bereich Hochrhein und Hotzenwald ist Heike Maichel die Einsatzleiterin und von ihr werden neun Mitarbeiterinnen koordiniert. Elisabeth Groß nutze die Gelegenheit und dankte Karin Scholz aus Rüßwihl für Ihre langjährige Tätigkeit, denn sie feiert nächstes Jahr ihr 40-jähriges Dienstjubiläum.

Das Familienwerk

Das Familienwerk Sölden mit der Station Görwihl ist Mitglied der Erzdiözese Freiburg. Finanziell wird sie unterstützt von Kirchen, Gemeinden und dem Land Baden-Württemberg. Ansprechpartnerin für das Gebiet Mittlerer Hochrhein und Hotzenwald ist Heike Maichel, Telefon 0176-17612656, oder E-Mail heike.maichel@familienwerk-soelden.de