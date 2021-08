Ein einziger Auftritt in eineinhalb Jahren: Corona hat auch die Trachtenkapelle Niederwihl stark eingeschränkt. Keine Jahreskonzerte, weder 2020 noch 2021, keine Gastauftritte, wenig Proben. Zuletzt spielte sie kurz im Oktober 2020 nach dem Erntedankgottesdienst vor der Niederwihler Pfarrkirche – das war es bis heute. Auch das Erntedankfest, das die Trachtenkapelle veranstaltet, fiel aus. Jetzt befindet sich der Verein quasi an einem Neuanfang.

Oktober 2020: Der einzige Auftritt der Trachtenkapelle Niederwihl seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie – und der letzte mit Karlheinz Huber (rechts) als Dirigent. | Bild: Peter Schütz (Archivbild)

„Seit Ende Juni dürfen wir wieder proben“, berichtet die Vorsitzende Natalie Basler. Immerhin: Austritte hat der Verein mit dem rund 40-köpfigen Orchester keine zu beklagen, „bei uns waren alle von Anfang an da“. Und weil die unfreiwillige Unterbrechung so lange gedauert hat, verzichten die Musiker sogar auf die Sommerpause. Ein Erntedankfest für diesen Herbst ist geplant, „aber in anderer Form, wie es im Oktober hoffentlich möglich sein wird“, so Natalie Basler. Vorgesehen ist zudem eine Hauptversammlung, die erste seit 2019.

Es gibt also wieder Perspektiven. Auch in puncto Jahreskonzert. „Wir rechnen mit 2022“, sagt Natalie Basler. Dann soll nachgeholt werden, was bislang ausgeschlossen war – zum Beispiel die Ehrung von Karlheinz Huber für seine 25-jährige Dirigententätigkeit. Vergangenen Herbst legte er den Taktstock nieder. Dem Verein bleibt er erhalten, denn Huber (51) will wieder „einfach nur spielen“. 1993 hat er als Dirigent bei der Trachtenkapelle Niederwihl begonnen, zehn Jahre lang blieb es dabei. Dann stieg er aus, kehrte jedoch wieder zurück, um bis 2020 zu bleiben. Seine Entscheidung, als Dirigent aufzuhören, hatte er dem Verein vor drei Jahren mitgeteilt.

Der Vorstand nutzte die Zeit und suchte nach einem Nachfolger – „zuerst mit wenig Erfolg“, berichtet Natalie Basler. Über Stefan Wagner, Dirigent beim Musikverein Rickenbach, kam dann der Kontakt zu einer jungen Dirigentenanwärterin zustande: Katja Strittmatter aus Eschbach bei Waldshut.

Zur Person Katja Strittmatter (21) kommt aus Eschbach. Seit Herbst 2020 ist sie neue Dirigentin der Trachtenkapelle Niederwihl. 2018 hat sie am Hochrhein-Gymnasium das Abitur absolviert, danach ein Praktikum angefügt. In dieser Zeit belegte sie den Dirigentenkurs an der Musikakademie in Staufen. Ihre musikalische Ausbildung hatte sie beim Musikverein Dogern, danach wechselte sie zum Blasorchester Albbruck, wo sie auf der Querflöte noch aktiv ist.

Im Rahmen ihrer Ausbildung zur Dirigentin absolvierte sie in Rickenbach ein Probepraktikum. Harald Fehr, Vorstandsmitglied der Trachtenkapelle Niederwihl, erfuhr davon und setzte sich mit ihr in Verbindung. Das Ergebnis: Die Chemie stimmte, Katja Strittmatter fing im Herbst 2020 als Dirigentin der Trachtenkapelle Niederwihl an. Die offizielle Stabübergabe hätte in diesem Frühjahr am Jahreskonzert stattfinden sollen, aber eben: Corona machte erneut einen Strich durch die Rechnung.

„Wir sind froh, Katja gefunden zu haben, sie passt zu uns“, sagt Natalie Basler. Die „Neue“ peilt musikalisch „eine gute Mischung“ an – nicht zu klassisch, aber auch nicht nur Märsche und Polkas, sondern auch etwas Modernes. „Wir machen Unterhaltungsmusik“, sagt Katja Strittmatter. Klar ist auch: Sie will nicht alleine entscheiden, was gespielt wird, vielmehr setzt sie auf Mitsprache. Strittmatter sagte: „Mir ist der Austausch wichtig.“ Die 21-Jährige absolviert derzeit ein Studium im Bauingenieurswesen in Muttenz bei Basel.